Jorge Campos roba reflectores junto a Ted Lasso en promoción rumbo al Mundial 2026

El exguardameta mexicano Jorge Campos volvió a captar la atención internacional gracias a uno de los elementos que lo convirtió en una figura única dentro del futbol: sus llamativos uniformes. Durante la grabación de una campaña publicitaria relacionada con la Copa del Mundo de 2026, el exportero protagonizó un divertido intercambio con el actor Jason Sudeikis, conocido por dar vida al popular personaje de Ted Lasso.

La escena fue compartida por el propio Campos en redes sociales y rápidamente generó reacciones entre los aficionados . En el video, el mexicano aparece vistiendo uno de los característicos atuendos multicolores que utilizó a lo largo de su carrera, una imagen que sorprendió al actor estadounidense.

El uniforme de Campos sorprende a Jason Sudeikis

Durante la conversación, Sudeikis no pudo ocultar su asombro al observar el extravagante diseño del uniforme. Con evidente curiosidad, preguntó a Campos si realmente utilizaba esa indumentaria durante los partidos oficiales.

La respuesta afirmativa del exseleccionado nacional provocó aún más incredulidad en el actor, quien reaccionó entre risas al descubrir que aquellos colores vibrantes formaban parte habitual de la imagen del guardameta mexicano en la cancha.

El momento se desarrolló en un ambiente relajado y lleno de humor, reflejando la personalidad carismática de ambos protagonistas. La interacción concluyó con una fotografía conjunta que selló el encuentro .

Con mi nuevo coach ⚽️ pic.twitter.com/g4hAAxlCen— Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) June 3, 2026

Figuras internacionales participan en campaña de Nike

Todo indica que la reunión ocurrió durante la filmación de un anuncio publicitario de Nike enfocado en la próxima Copa del Mundo. La marca deportiva compartió recientemente un adelanto de la campaña, en la que aparecen diversas personalidades vinculadas al futbol internacional.

Además de Jorge Campos y Jason Sudeikis, el avance muestra la participación de destacados nombres como Kylian Mbappé, Ronaldinho, Raúl Jiménez y Vinícius Júnior .

La presencia de Campos en esta producción reafirma el impacto que sigue teniendo décadas después de su retiro. Su estilo irreverente, especialmente reflejado en sus uniformes, continúa siendo un símbolo reconocible del futbol mexicano y una referencia que sigue despertando admiración y sorpresa alrededor del mundo.

SV