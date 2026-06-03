América hace oficial la salida de André Jardine

La etapa de André Jardine al frente del Club América ha llegado oficialmente a su fin. La directiva azulcrema confirmó este martes la salida del estratega brasileño , poniendo punto final a un ciclo que dejó importantes logros deportivos para la institución.

La decisión se produce después de un semestre que estuvo lejos de las expectativas del club. Durante el Clausura 2026, las Águilas finalizaron la fase regular en la octava posición de la tabla general, un resultado que generó inconformidad dentro de la organización y entre la afición.

Además, el conjunto capitalino fue eliminado en los Cuartos de Final por Pumas , un golpe que profundizó las dudas sobre el funcionamiento colectivo del equipo y su capacidad para responder en los momentos decisivos del torneo.

A este escenario se sumó la falta de éxito en la Concacaf Champions Cup, certamen que América no conquista desde 2016 y que representaba uno de los principales objetivos deportivos de la institución. La imposibilidad de recuperar protagonismo internacional terminó por pesar en la evaluación final realizada por la dirigencia.

Con su salida, Jardine cierra un ciclo sumamente exitoso en Coapa. Bajo su mando, América consiguió un tricampeonato de Liga MX, convirtiéndose en el primer entrenador en lograr dicha hazaña en la era de los torneos cortos . Los títulos obtenidos y el dominio mostrado durante gran parte de su gestión lo colocan entre los técnicos más exitosos que han dirigido a las Águilas en los últimos años.

Ahora, la directiva americanista deberá definir al responsable de encabezar una nueva etapa deportiva, con el reto de devolver al equipo a los primeros planos tanto en el futbol mexicano como en el ámbito internacional.



André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

América ya tendría el sustituto

Por otro lado, el principal candidato para asumir la dirección técnica del América sería Guillermo Almada. El uruguayo dejó una huella importante durante su paso por Pachuca y ahora estaría cerca de regresar a la Liga MX tras su experiencia al frente del Real Oviedo, perfilándose como el elegido para encabezar una nueva etapa en Coapa.

NG