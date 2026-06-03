Tecos suspende participación en Liga Premier para la temporada 2026-2027

Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara informaron este martes que no participarán en la temporada 2026-2027 de la Liga Premier, una decisión que responde tanto al proceso de remodelación y modernización del Coliseo GNP Seguros —antes conocido como Estadio 3 de Marzo— como a las condiciones actuales que enfrenta el sistema de competencia del futbol mexicano.

¿Por qué Tecos no estará en la Liga Premier en 2026?

A través de un comunicado oficial, la institución manifestó su inconformidad con la falta de oportunidades reales para construir un proyecto deportivo que aspire al ascenso por mérito competitivo. De acuerdo con el posicionamiento del club, actualmente el balompié azteca limita las posibilidades de que equipos de categorías inferiores puedan ganar un lugar en divisiones de mayor jerarquía mediante resultados obtenidos en la cancha.

"Tecos es una institución que históricamente creyó en el mérito deportivo. Con una sola franquicia, logró ascender desde la Tercera División Profesional hasta llegar a la Primera División, donde se consolidó durante más de 40 años y alcanzó la gloria al coronarse campeón del futbol mexicano. Ese legado nos obliga a actuar con responsabilidad y visión de futuro", señaló el equipo, destacando que la medida busca ser congruente con la visión y los objetivos históricos de la organización.

La institución manifestó su inconformidad con la falta de oportunidades reales para construir un proyecto deportivo que aspire al ascenso por mérito competitivo. X / @FCTecos

El futuro de Tecos: Fuerzas básicas y Liga TDP

Pese a la ausencia del equipo en la próxima campaña, Tecos aseguró que mantendrá intacta su estructura de desarrollo de talento. El proyecto de fuerzas básicas continuará operando con normalidad, al igual que su Centro de Formación, considerado uno de los pilares de la institución.

Asimismo, la organización confirmó que seguirá participando en la Liga TDP, categoría en la que buscará continuar impulsando el crecimiento de jóvenes futbolistas y fortaleciendo su modelo de formación.

De esta manera, Tecos entra en una etapa de reorganización institucional, mientras espera condiciones que permitan retomar un proyecto competitivo con aspiraciones de crecimiento dentro del futbol mexicano, aunque esto último parezca muy lejano de establecerse.

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