La Selección Mexicana disputa su último encuentro de preparación antes de iniciar su participación en la Copa Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre se enfrenta a Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez este jueves 4 de junio, un compromiso que servirá para definir la alineación que debutará ante Sudáfrica y evaluar el estado físico de los seleccionados tras una serie de lesiones en la plantilla.

¿Cómo llegan México y Serbia al amistoso antes del Mundial 2026?

El cuadro tricolor encara este compromiso con la necesidad de reestructurar su esquema. "El Vasco" Aguirre sufrió las bajas definitivas de Luis Ángel Malagón, Rodrigo Huescas y Marcel Ruiz, quienes ya no pudieron ser tomados en cuenta para la lista de convocados para el Mundial 2026, por lo que este ensayo en la altura de Toluca (2 mil 600 metros sobre el nivel del mar) será importante para probar a quienes deberán ocupar esos lugares en el campo, y dar ritmo a cinco figuras que llegan con pocos minutos en el Tricolor, pero que buscan formar parte del "11 titular" en el torneo de la FIFA. El objetivo de México en la justa es alcanzar al menos los cuartos de final, emulando las actuaciones de 1970 y 1986.

Por su parte, la Selección de Serbia no logró clasificar al Mundial, pero utiliza este encuentro amistoso como preparación para la Liga de Naciones de Europa, donde se medirá a Alemania, Países Bajos y Grecia. El conjunto europeo está bajo el mando de Veljko Paunović, estratega que conoce a la perfección el entorno nacional tras su paso por Chivas y Tigres, y quien buscará neutralizar la ofensiva mexicana comandada por Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Dónde ver EN VIVO el partido amistoso México vs Serbia antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana afrontará este jueves 4 de junio su último compromiso de preparación rumbo al Mundial 2026 cuando se mida ante Serbia en partido amistoso. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, a partir de las 20:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Jueves 4 de junio, 20:00 horas

Jueves 4 de junio, 20:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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