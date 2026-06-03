Mundial 2026: Calendario de partidos del Grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía, cuándo, dónde, horarios y canales de transmisión EN VIVO

El calendario del Grupo D del Mundial 2026 ya está definido. A partir del 12 de junio, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía buscarán su pase a los dieciseisavos de final. Conoce aquí las fechas, horarios, sedes y canales de transmisión confirmados para no perderte ningún partido.

El desafío del anfitrión en el Grupo D

La Selección de Estados Unidos encabeza este sector como uno de los tres países organizadores del torneo. Dirigido por el estratega argentino Mauricio Pochettino, el equipo norteamericano buscará aprovechar su localía para asegurar un boleto a la siguiente fase.

Sin embargo, el camino hacia los dieciseisavos de final no será nada sencillo. Sus rivales directos son combinados con gran experiencia internacional, estilos de juego muy distintos y una enorme sed de victoria.

Paraguay, Australia y Turquía completan este competitivo grupo. Cada uno de estos equipos llega con la firme intención de arruinar la fiesta del anfitrión y avanzar en el torneo más importante del mundo.

Calendario completo del Grupo D

El calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está completamente definido. Los aficionados podrán disfrutar de encuentros emocionantes a partir del próximo 12 de junio, fecha en la que arranca la acción de este sector.

La actividad del Grupo D comenzará con el esperado debut del equipo local en horario estelar. Este primer partido marcará el tono anímico y futbolístico para el resto de la fase de grupos.

Para que no te pierdas ningún detalle de esta emocionante fase de grupos, aquí tienes la lista de los partidos dentro del sector D. Prepara tu botana y disfruta de esta agenda:

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay, 19:00 horas, SoFi Stadium

Sábado 13 de junio

Australia vs Turquía, 22:00 horas, Estadio BC Place

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs Australia, 13:00 horas, Lumen Field

Turquía vs Paraguay, 21:00 horas, Levi's Stadium

Jueves 25 de junio

Turquía vs Estados Unidos, 20:00 horas, SoFi Stadium

Paraguay vs Australia, 20:00 horas, Levi's Stadium

ESPECIAL / EL INFORMADOR

¿Cómo llegan los equipos a la cita mundialista?

El conjunto de Estados Unidos confía plenamente en su generación de futbolistas que militan en Europa. Superar la fase de grupos es el objetivo mínimo exigido por su afición.

Por su parte, Turquía, bajo el mando de Vincenzo Montella, regresa al torneo con una plantilla renovada. Tras una larga ausencia, los otomanos son considerados un rival de mucho cuidado por su calidad técnica.

Paraguay vuelve a la máxima cita del futbol mundial después de su última participación en 2010. Su tradicional solidez defensiva y garra sudamericana serán sus principales armas en el campo.

Finalmente, Australia buscará repetir o mejorar sus históricas actuaciones pasadas. Los Socceroos siempre se han caracterizado por su inquebrantable resistencia física y su estricto orden táctico.

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo C

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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