Mundial 2026: Hugo Sánchez da su pronóstico de la que será la final del torneo, ¿estará México?

A menos de un año del arranque de la Copa del Mundo de 2026, el histórico exfutbolista mexicano Hugo Sánchez compartió su pronóstico sobre la final que le gustaría presenciar en el torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Durante un evento realizado en la Ciudad de México, el exdelantero señaló que su escenario ideal sería una final entre la Selección Mexicana y España, dos países con los que mantiene una estrecha relación debido a su trayectoria deportiva y personal.

Hugo Sánchez sueña con una final entre México y España

El exgoleador del Real Madrid expresó su deseo de ver al Tricolor disputar el partido por el título mundial y, al mismo tiempo, destacó a España como una de las selecciones con mayores posibilidades de llegar a la instancia definitiva.

Sánchez considera que el combinado español atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años gracias a la calidad de su plantilla y al trabajo desarrollado bajo el actual proyecto deportivo, factores que lo colocan entre los principales candidatos a conquistar la Copa del Mundo.

Aunque mantiene la esperanza de que México logre hacer historia y levante por primera vez el trofeo más importante del futbol internacional, reconoció que España cuenta con argumentos suficientes para pelear por el campeonato.

Confía en el proceso de Javier Aguirre

Respecto al presente de la Selección Mexicana, el llamado "Pentapichichi" respaldó las decisiones tomadas por el entrenador Javier Aguirre de cara a la conformación del equipo que buscará destacar en el Mundial de 2026.

No obstante, señaló que uno de los aspectos que deberá mejorar el conjunto nacional es la generación de oportunidades ofensivas, ya que considera que los delanteros necesitan recibir más balones y contar con mayores opciones de gol para explotar su potencial dentro del campo.

En ese sentido, manifestó su confianza en que los atacantes mexicanos puedan sobresalir durante el proceso mundialista, independientemente de quiénes terminen integrando la convocatoria definitiva.

El recuerdo de Italia 1990 sigue presente

Durante su participación en el evento, Hugo Sánchez también recordó la frustración que significó para su generación quedar fuera de la Copa del Mundo de Italia 1990 tras la sanción impuesta al futbol mexicano por el caso de los llamados "Cachirules".

El exfutbolista señaló que aquella exclusión le impidió disputar un Mundial en el que, a su juicio, atravesaba el mejor momento de su carrera profesional, cuando brillaba en el futbol español y acumulaba importantes reconocimientos con el Real Madrid.

Décadas después, el tema continúa siendo una de las mayores decepciones de su trayectoria, ya que considera que aquella generación perdió la oportunidad de competir en la máxima cita futbolística por decisiones ajenas a los jugadores.

Mientras la cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 avanza, Hugo Sánchez mantiene intacta la ilusión de ver a México alcanzar una final histórica. Y en su pronóstico ideal, el rival sería una de las potencias que mejor conoce: España.

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