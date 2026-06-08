Roger Federer regresa al tenis en el próximo Abierto de Estados Unidos

Tras retirarse en 2022 con 20 títulos de Grand Slam, Roger Federer vuelve a las canchas de tenis en el Abierto de Estados Unidos . El exatleta volverá a emocionar a las y los presentes en una exhibición en el torneo del país del norte.

Desde su página oficial, el Abierto de Estados Unidos publicó que, "por una sola noche", Roger Federer, el cinco veces campeón consecutivo del torneo, regresa a Nueva York para competir en un evento de exhibición único en la vida bajo las luces del Estadio Arthur Ashe el martes 25 de agosto .

El suizo jugará contra el campeón del 2003 y su eterno rival, Andy Roddick, así como con otras leyendas del tenis, como Andre Agassi y John McEnroe.

ESPECIAL / Abierto de Estados Unidos

Roddick ganó el Abierto de Estados Unidos de 2003, el año antes de que Federer empezara a dominar el evento. Federer ganó cada edición de 2004 a 2008 como parte de sus 20 títulos de Grand Slam en individuales.

Las entradas, según declaró el organismo organizador, saldrán a la venta para el público general el jueves 11 de junio a través de Ticketmaster y USOpen.org.

Federer, de vuelta a la cancha

Federer jugará en Nueva York el 25 de agosto, días antes de ser exaltado al Salón Internacional de la Fama del Tenis. El evento será titulado " Roger Federer: An Icon Returns to New York " (Un ícono regresa a Nueva York). Federer jugó por última vez el Abierto de Estados Unidos en 2019.

"Muchos momentos inolvidables de mi carrera ocurrieron en Nueva York, y el estadio Arthur Ashe es un lugar que significa muchísimo para mí", afirmó Federer en un comunicado. "He extrañado formar parte de ese ambiente y sentir la increíble energía que los aficionados aportan cada año".

Iconic. 5-time consecutive US Open champion, @rogerfederer returns to the court in New York one last time.



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La ceremonia de exaltación al Salón de la Fama está programada para el 29 de agosto en Newport, Rhode Island.

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) indicó que habrá más anuncios sobre el elenco del evento, que se realizará durante la semana previa al inicio de la competencia de individuales del torneo.

Con información de AP.

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FF