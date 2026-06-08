El club Pachuca de la Liga MX anunció este lunes la salida de Esteban Solari como entrenador de los Tuzos , junto con su cuerpo técnico. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado.

En el documento difundido en redes sociales, Pachuca expresa que, tras semanas de negociaciones, no logró llegar a un acuerdo con el argentino, por lo que, declaró, "lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad" .

"Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución", dicta el documento.

Comunicado de Pachuca. X / @Tuzos

Para finalizar el anuncio, la directiva de Tuzos reconoció el trabajo realizado por Solari y su cuerpo técnico y deseó que tuvieran "mucho éxito" en proyectos futuros.

La llegada y la historia de Solari en Tuzos

El argentino llegó a Pachuca como director técnico el 18 de noviembre , con el Torneo Apertura 2025 encima. A su llegada, el estratega aseguró que no llegó al equipo de la Liga MX "para prometer, sino para trabajar y ponerlo en lo más alto", afirmación que fue casi cumplida en el pasado Clausura 2026 .

Solari logró una diferencia notable en el desempeño del equipo entre ambos torneos. En el AP 2025, Pachuca obtuvo 22 puntos con apenas seis victorias, en las que logró anotar 21 tantos, que lo posicionaron en el noveno puesto de la tabla general.

Por otro lado, cuando el equipo de los Tuzos inició labores con Solari desde el Clausura 2026, alcanzó el cuarto sitio en la tabla general. Sumó 31 puntos con nueve partidos a su favor y solo dos en contra .

Pese a los resultados que lo respaldan de un torneo a otro y en apenas una administración completada de inicio a fin, el club no habría encontrado la fórmula para retener al argentino en su dirigencia. Por el momento, el club no ha declarado quién se quedará al frente de los entrenamientos del Pachuca y los medios deportivos no han emitido señalamientos sobre algún posible fichaje .

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FF