En los últimos instantes del Juego 2 de Las Finales de la NBA entre San Antonio Spurs y los New York Knicks, Victor Wembanyama perdió la posesión del balón y le abrió la puerta a los Knicks para que se llevaran un triunfo agónico para ponerse con dos juegos de ventaja. El día de hoy, la serie llega por primera vez a Madison Square Garden y está en manos de los Knicks que la “naranja” no regrese a San Antonio.

El Juego 3 también tendrá un condimento importante luego de que el presidente en funciones, Donald Trump, confirmara su asistencia el día de hoy en la que podría ser la victoria número 14 al hilo de los Knicks. La presencia del mandatario ha traído estrictas medidas de seguridad que obligarán a los aficionados de los Knicks de Nueva York a desplazarse por un amplio perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden y a afrontar una espera previsiblemente larga para entrar al recinto.

Además de Trump, se espera que el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y otros dignatarios también estén en el partido la noche del lunes. Ante ello, la dificultad de ver el partido en persona ha llevado a los aficionados a abarrotar bares, calles y fiestas para ver el juego por toda la ciudad. La fiesta para ver el partido cerca del Garden se ha convertido en un gran evento durante toda la postemporada, pero con Trump asistiendo, ese evento se trasladará unas cuantas manzanas más lejos, fuera del perímetro de seguridad, en Bryant Park.

Nueva York no ha visto a los Knicks levantar el Larry O'Brien desde 1973 y esta noche enfrentan un partido pivotal en sus aspiraciones para romper dicha racha.

¿Dónde ver el Juego 3 de Las Finales de la NBA entre Knicks y Spurs?

Fecha : Lunes 8 de junio

: Lunes 8 de junio Hora : 18:30

: 18:30 Estadio : Madison Square Garden

: Madison Square Garden Transmisión: ESPN/Disney+ Premium.

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Con información de AP y SUN

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