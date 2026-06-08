El Fulham publicó este lunes una lista donde comparte la situación contractual de algunos miembros del club; entre ellos, se encuentra el mexicano Raúl Jiménez, de quien se informa que su contrato con el conjunto inglés está por expirar y no tendría opción de renovación .

"Nos gustaría agradecer a cada jugador por su servicio y esfuerzo durante su tiempo en el Fulham, y desearles la mejor de las suertes en los próximos capítulos de sus carreras", escribió el Fulham desde redes sociales.

X / @FulhamFC

El club inglés también reveló que existen más jugadores con contratos próximos a vencer. Se trata de:

Steven Benda

Devan Tanton

Bradley de Jesús

Ollie Gofford

Joseph Walters

Tom Wingate

Callum Cliff

Marcel Hall

Ruban Khan

Oliver Mayer

Harley Platel

Quinn Schutter

El Fulham anunció que Charlie Robinson se retira como jugador profesional para dar inicio a su etapa como entrenador en Motspur Park .

Jiménez en Fulham y su posible nuevo destino

Durante su paso por el club inglés, el delantero habría tenido una destacada actuación en la que se cuenta la participación en un total de 115 juegos, en los cuales marcó 31 goles y concretó seis asistencias . Jiménez ostenta el título de máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League: suma 68 anotaciones y 24 asistencias , superando los 53 tantos de Javier "Chicharito" Hernández; además, se consolida como uno de los mejores cobradores de penales.

Pese a su desempeño, y a vísperas de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, Raúl Jiménez se queda sin club... por el momento. Según medios deportivos, el mexicano tendría varias opciones, pero el propio jugador declaró ante la prensa inglesa que tendría intenciones de volver al Wolverhampton, también de origen inglés, donde marcó 40 goles durante su estancia.

Sin embargo, desde tierras mexicanas, en la Liga MX, el América haría lo suyo para traer de vuelta a Jiménez al equipo que lo formó y lo habría consagrado antes de dar el salto a Europa. ¿Podrían las Águilas o algún otro club mexicano igualar o superar el valor actual del delantero por 3 millones de euros?

Los renovados

Los que sí se quedan. El Fulham habría ofrecido renovación de contratos para los siguientes jugadores:

Harry Wilson

Samuel Amissah

Jonathan Esenga

Michael Allen

Chibby Nwoko

Tom Olyott

Jayden Quashie

Olly Sanderson

De igual manera, el club inglés habría ofrecido nuevas condiciones en los contratos de Luke Harris, Farhaan Ali Wahid, Terrell Works y Marco Underwood.

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FF