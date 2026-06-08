El delantero de Corea del Sur, Hwang Hee-chan, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de volver a coincidir con Raúl Jiménez en el terreno de juego, esta vez como adversarios. El atacante recordó la etapa que compartieron en el Wolverhampton y destacó la relación que construyeron tanto dentro como fuera de la cancha.

Durante una charla con los medios, Hwang recordó algunos de los momentos que vivió junto al delantero mexicano, con quien formó una sociedad ofensiva durante su paso por la Premier League.

El reencuentro entre Hwang Hee-chan y Raúl Jiménez en el Mundial

De cara a volver a encontrarse, el atacante surcoreano recordó un gol que anotó con una asistencia del mexicano:

"Como tuvimos ese tipo de jugadas, e incluso anoté un gol gracias a una asistencia de Jiménez, creo que será muy grato volver a verlo. Además, cada vez que nos veíamos en el terreno de juego, solíamos platicar al terminar los partidos. Haber jugado al lado de un futbolista tan grande como él es un gran recuerdo para mí, y creo que será muy lindo y un honor encontrarnos ahora como rivales en la misma cancha", señaló.

El futbolista de la Selección de Corea del Sur también reveló que ha mantenido contacto con Jiménez y recordó la cercanía que existía entre ambos durante su etapa en Inglaterra. Además, comparó la conexión que buscaban desarrollar en Wolverhampton con las sociedades ofensivas que han marcado diferencia en otros equipos y selecciones.

"Por supuesto, hablé con Raúl (Jiménez) cuando nos encontramos en el último partido. Cuando estábamos juntos en el Wolverhampton, éramos muy cercanos. En la cancha, por ejemplo, al igual que la gran temporada que tuvo con Heung-min hyung (Son Heung-min), nosotros también intentamos crear muchos momentos así y nos preparamos bastante desde los entrenamientos", agregó.

Corea del Sur se enfoca en su debut ante República Checa

Más allá del aspecto emocional que representa reencontrarse con un viejo compañero, Hwang dejó claro que la prioridad está puesta en el rendimiento de su selección y en arrancar de manera positiva la competición.

El atacante subrayó la relevancia del primer compromiso ante Chequia y señaló que un buen resultado en el debut puede influir directamente en la confianza y el desempeño del equipo durante el resto del torneo.

"Especialmente el primer partido es el más importante. En el Mundial anterior, dado que los jugadores sacaron adelante el primer encuentro, creo que los siguientes partidos también fueron buenos. Por eso el debut es tan fundamental; considero que lo primordial será plasmar esa buena versión en la cancha y asegurar el resultado desde el primer partido", concluyó.

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