¿Conseguiste alguna de las codiciadas entradas para ver alguno de los 104 partidos del Mundial 2026 de la FIFA? ¡Felicidades! En esta nota te enlistamos todos los artículos que está prohibido ingresar, independientemente de la fase de la que sea tu partido, las selecciones involucradas y del Estadio en el que esté agendado.A través del Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vigente a partir del 2 de junio del presente año, quedaron registrados todos aquellos objetos que serán confiscados en caso de intentar ingresarlos al Estadio.Revisa el listado y evita un conflicto en el ingreso por las zonas seguras del Estadio que te corresponda.De acuerdo con el artículo de 3.1 del Código de Conducta de Estadio de la FIFA, los artículos estrictamente prohibidos dentro del Estadio son los siguientes:Cualquier duda con respecto a algún artículo o si se busca leer el reglamento completo del Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este se encuentra aquí.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *OB