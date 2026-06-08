¿Conseguiste alguna de las codiciadas entradas para ver alguno de los 104 partidos del Mundial 2026 de la FIFA? ¡Felicidades! En esta nota te enlistamos todos los artículos que está prohibido ingresar, independientemente de la fase de la que sea tu partido, las selecciones involucradas y del Estadio en el que esté agendado.

A través del Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vigente a partir del 2 de junio del presente año, quedaron registrados todos aquellos objetos que serán confiscados en caso de intentar ingresarlos al Estadio.

Revisa el listado y evita un conflicto en el ingreso por las zonas seguras del Estadio que te corresponda.

Estos son todos los artículos prohibidos:

De acuerdo con el artículo de 3.1 del Código de Conducta de Estadio de la FIFA, los artículos estrictamente prohibidos dentro del Estadio son los siguientes:

Armas de cualquier tipo, incluidos objetos punzantes, cortantes, incapacitantes o gas pimienta y otros irritantes

Explosivos, detonadores y artículos que escondan dichos objetos

Cualquier objeto que pueda usarse para cortar, apuñalar o como proyectil, incluyendo paraguas, palos de golf, cascos de motocicleta y cascos de seguridad o similares

Equipo de protección corporal o corsés

Cascos, disfraces u objetos diseñados para ocultar la identidad de una persona, excepto prendas o mascarillas médicas

Cualquier material, artículo u objeto cuyo uso pueda generar humo, calor o llamas incluyendo encendedores, fósforos, fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo y otros artículos

Materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos

Latas de aerosol, sustancias corrosivas y flamables, marcadores permanentes, punturas o recipientes con sustancias inflamables

Cilindros de aerosol, termos y frascos de cualquier tipo

Botellas, vasos, frascos, latas o cualquier recipiente cerrado

Pelotas inflables, dardos, frisbees

Artículos inflados o inflables como globos

Carriolas, bicicletas, patines en línea, patinetas y scooters

Escaleras, bancos, sillas plegables, cajas y contenedores de cartón

Bolsas opacas, mochilas, bolsos grandes, bolsas para cámaras, cojines para asiento con bolsillos, cremalleras, compartimentos o cubiertas y artículos similares

Cantidades significativas de papel o rollos de papel

Materiales polvorientos, harina o sustancias similares

Cualquier tipo de animal

Cualquier líquido que contenga alcohol

Cualquier líquido que supere los 100 mililitros

Alimentos de cualquier tipo. Cualquier alimento que se requiera por indicación médica deberá ser presentado con un certificado médico y en presencia de la persona que lo requiere

Drogas, narcóticos o estimulantes

Cualquier material del tipo pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y artículos de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria o que contengan palabras, símbolos o atributos dirigidos a la discriminación contra grupos o personas privadas por cualquier motivo

Banderas, pancartas y carteles que excedan 2 metros x 1.5 metros

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Mástiles para banderas, pompones o mástiles flexibles

Cualquier objeto promocional o comercial

Dispositivos radioelectrónicos o de alta frecuencia o cualquier dispositivo que pueda provocar un fallo en la transmisión informática del Estadio

Cualquier instrumento musical

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que produzcan ruido o sonidos excesivamente fuertes como vuvuzelas, silbatos, bocinas de aire, altavoces, etcétera

Instrumentos que emitan láser o emisiones similares

Cualquier tipo de equipo de televisión y telecomunicaciones u otro equipo profesional capaz de grabar sonido y video

Más de un juego de baterías adicionales o recargables

Cualquier tipo de soporte para equipo fotográfico y de video como trípodes, monópodes y palos "selfie"

Drones o sistemas de aeronaves no tripuladas

Binoculares grandes

Cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad pública.

Cualquier duda con respecto a algún artículo o si se busca leer el reglamento completo del Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este se encuentra aquí.

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OB