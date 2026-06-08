Lunes, 08 de Junio 2026

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Lista completa de artículos que la FIFA prohíbe ingresar al Estadio por el Mundial

Estos son todos los objetos que serán confiscados en caso de intentar ser ingresados a los partidos del Mundial 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos artículos prohíbe el Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estos artículos prohíbe el Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EL INFORMADOR / ARCHIVO

¿Conseguiste alguna de las codiciadas entradas para ver alguno de los 104 partidos del Mundial 2026 de la FIFA? ¡Felicidades! En esta nota te enlistamos todos los artículos que está prohibido ingresar, independientemente de la fase de la que sea tu partido, las selecciones involucradas y del Estadio en el que esté agendado.

A través del Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vigente a partir del 2 de junio del presente año, quedaron registrados todos aquellos objetos que serán confiscados en caso de intentar ingresarlos al Estadio.

Revisa el listado y evita un conflicto en el ingreso por las zonas seguras del Estadio que te corresponda.

Estos son todos los artículos prohibidos:

De acuerdo con el artículo de 3.1 del Código de Conducta de Estadio de la FIFA, los artículos estrictamente prohibidos dentro del Estadio son los siguientes:

  • Armas de cualquier tipo, incluidos objetos punzantes, cortantes, incapacitantes o gas pimienta y otros irritantes
  • Explosivos, detonadores y artículos que escondan dichos objetos
  • Cualquier objeto que pueda usarse para cortar, apuñalar o como proyectil, incluyendo paraguas, palos de golf, cascos de motocicleta y cascos de seguridad o similares
  • Equipo de protección corporal o corsés
  • Cascos, disfraces u objetos diseñados para ocultar la identidad de una persona, excepto prendas o mascarillas médicas
  • Cualquier material, artículo u objeto cuyo uso pueda generar humo, calor o llamas incluyendo encendedores, fósforos, fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo y otros artículos
  • Materiales tóxicos, radiactivos, cáusticos o corrosivos

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  • Latas de aerosol, sustancias corrosivas y flamables, marcadores permanentes, punturas o recipientes con sustancias inflamables
  • Cilindros de aerosol, termos y frascos de cualquier tipo
  • Botellas, vasos, frascos, latas o cualquier recipiente cerrado
  • Pelotas inflables, dardos, frisbees
  • Artículos inflados o inflables como globos
  • Carriolas, bicicletas, patines en línea, patinetas y scooters
  • Escaleras, bancos, sillas plegables, cajas y contenedores de cartón
  • Bolsas opacas, mochilas, bolsos grandes, bolsas para cámaras, cojines para asiento con bolsillos, cremalleras, compartimentos o cubiertas y artículos similares
  • Cantidades significativas de papel o rollos de papel
  • Materiales polvorientos, harina o sustancias similares
  • Cualquier tipo de animal
  • Cualquier líquido que contenga alcohol
  • Cualquier líquido que supere los 100 mililitros
  • Alimentos de cualquier tipo. Cualquier alimento que se requiera por indicación médica deberá ser presentado con un certificado médico y en presencia de la persona que lo requiere
  • Drogas, narcóticos o estimulantes
  • Cualquier material del tipo pancartas, banderas, volantes, prendas de vestir y artículos de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria o que contengan palabras, símbolos o atributos dirigidos a la discriminación contra grupos o personas privadas por cualquier motivo
  • Banderas, pancartas y carteles que excedan 2 metros x 1.5 metros

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  • Mástiles para banderas, pompones o mástiles flexibles
  • Cualquier objeto promocional o comercial
  • Dispositivos radioelectrónicos o de alta frecuencia o cualquier dispositivo que pueda provocar un fallo en la transmisión informática del Estadio
  • Cualquier instrumento musical
  • Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuales que produzcan ruido o sonidos excesivamente fuertes como vuvuzelas, silbatos, bocinas de aire, altavoces, etcétera
  • Instrumentos que emitan láser o emisiones similares
  • Cualquier tipo de equipo de televisión y telecomunicaciones u otro equipo profesional capaz de grabar sonido y video
  • Más de un juego de baterías adicionales o recargables
  • Cualquier tipo de soporte para equipo fotográfico y de video como trípodes, monópodes y palos "selfie"
  • Drones o sistemas de aeronaves no tripuladas
  • Binoculares grandes
  • Cualquier objeto que pueda comprometer la seguridad pública.

Cualquier duda con respecto a algún artículo o si se busca leer el reglamento completo del Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este se encuentra aquí.

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