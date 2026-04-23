Estamos a un fin de semana de conocer cómo se jugará la Liguilla del Clausura 2026 luego de que ayer terminara la Jornada 16 del torneo.

Con 35 puntos, Chivas es líder en la tabla general de equipos, sin embargo, su delantero goleador se quedó en blanco en el empate sin goles frente al Necaxa. El empate, además, ha dejado con la posibilidad a Pumas de arrebatarle la cima de la tabla.

Además de Chivas y Pumas, los equipos calificados son Pachuca, Cruz Azul y Toluca. Los tres equipos trastabillaron en esta jornada de mitad de semana. Tuzos cayó de visita en Tijuana; Toluca en Mazatlán; y Cruz Azul no pasó del empate frente al Querétaro, pero perdió a Nicolás Larcamón, su entrenador, tras acumular una racha de seis partidos sin victoria.

Con estos resultados, la fase final del campeonato mexicano queda en una emocionante incertidumbre. Desde la disputa de la punta de la tabla entre Chivas y Pumas, hasta la resolución de los equipos calificados con tres puestos que se disputarán entre América, Atlas, Tigres, Tijuana y León; todo quedará para la jornada final.

De igual forma, parece que el goleo individual se definirá hasta el último minuto, luego de que los dos máximos rompe redes estén a una unidad de diferencia entre sí. Así va la tabla de goleo individual del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tabla de goleo individual del Clausura 2026

Pos Jugador Club Goles 1 Joao Pedro Geraldino Atlético San Luis 13 2 Armando González Chivas 12 3 Olavio Vieira Dos Santos Junior Pumas 7 4 Robert Osmar Morales Pumas 7 5 Kevin Castañeda Xolos 7

Chivas y Armando González disputarán su encuentro el sábado en el Estadio AKRON frente a Tijuana. Mientras que Joao Pedro y el Atlético San Luis deberán visitar a los Bravos de Juárez con la única posibilidad de disputar este trofeo individual.

Te puede interesar: Activan bandera morada en dos playas de Puerto Vallarta hoy 21 de abril

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB