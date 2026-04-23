La Liga MX cierra su fase regular con la Jornada 17 (J17) del Clausura 2026, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de abril. Con todo por definirse, esta fecha concentra la mayor tensión del torneo, donde varios equipos se juegan su permanencia en zona de clasificación directa o su eliminación.

En este punto, cada resultado tiene impacto inmediato en la Tabla General y en la manera en la que se jugarán los Cuartos de Final. Equipos como América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres llegan con la obligación de asegurar su lugar, mientras que otros dependen de combinaciones para mantenerse con vida. También destacan los equipos tapatíos, con Atlas visitando al América y Chivas cerrando en casa ante Tijuana en duelos que pueden resultar determinantes.

Entre los partidos más relevantes de esta J17 aparece el ya mencionado América vs Atlas, así como el compromiso de Cruz Azul frente a Necaxa y la visita de Monterrey a Santos Laguna. Además, Tigres recibe a Mazatlán en su último partido en la Liga MX, y Toluca enfrenta a León en otro enfrentamiento que puede alterar posiciones en la clasificación final.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J17 – Liga MX

La J17 del Clausura 2026 contará con una amplia oferta de transmisión en televisión abierta, de paga y plataformas digitales. Señales como TUDN, FOX, ESPN y Azteca Deportes, junto con servicios como ViX Premium, Amazon Prime Video y Disney+, ofrecerán cobertura de los encuentros; solo vale la pena mencionar que cada uno depende de los acuerdos que los equipos locales tengan con las televisoras.

EL INFORMADOR presenta la agenda completa para seguir en vivo todos los partidos de esta última fecha del torneo.

Viernes, 24 de abril de 2026

Puebla vs Querétaro

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 21:00

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado, 25 de abril de 2026

Pachuca vs Pumas

Sede: Estadio Hidalgo, 17:00

Transmisión: FOX One

Tigres vs Mazatlán

Sede: Estadio Universitario, 17:00

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

Toluca vs León

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00

Transmisión: TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Chivas vs Tijuana

Sede: Estadio AKRON, 19:07

Transmisión: Amazon Prime Video

América vs Atlas

Sede: Estadio Banorte, 21:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Juárez vs San Luis

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Domingo, 26 de abril de 2026

Santos vs Monterrey

Sede: Estadio TSM Corona, 17:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, Canal 5, ESPN 2

Cruz Azul vs Necaxa

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 19:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF