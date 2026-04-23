El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó desde redes sociales que emitió una orden a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se encuentran en Medio Oriente para que " disparen y destruyan cualquier embarcación, por pequeña que sea […], que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz ".

El mandatario, además, recalcó que "no debe haber ninguna vacilación", desde la red Truth Social.

Trump anuncia la nueva orden para la Armada de Estados Unidos. X / @realDonaldTrump

Trump afirma tener el control del estrecho de Ormuz

El republicano advirtió que los "barreminas" estadounidenses "están despejando el estrecho en este preciso momento" y ordenó que la "actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!".

En un segundo mensaje, publicado minutos después, Trump reiteró que el liderazgo en Irán está dividido, con "serias dificultades para determinar" quién está a cargo , y mencionó la "lucha interna" entre los "moderados" y los de "'línea dura', que han estado perdiendo estrepitosamente en el campo de batalla".

"Tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ningún barco puede entrar o salir sin la aprobación de la Armada de Estados Unidos . Está 'totalmente sellado' hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO", indicó el presidente.

La última actualización tras las negociaciones

Estados Unidos ha aumentado la presión y busca cortar las vías de financiación a Irán durante el alto el fuego en la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero.

Trump ordenó el bloqueo total de las costas de la República Islámica tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la víspera la captura de dos buques y ataques a otro buque cisterna en ese paso, que también asegura controlar.

El presidente de Estados Unidos informó el pasado domingo que la Armada de su país disparó e incautó un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el cerco.

En total, EU ha interrumpido el paso de al menos 31 buques desde que inició el bloqueo naval a Irán , en el que participan más de 10 mil militares estadounidenses, unos 17 navíos de guerra y 100 aeronaves, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el Comando Central (Centcom).

Trump extendió indefinidamente el alto al fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica le presente una propuesta unificada de acuerdo y afirmó que existe la posibilidad de que las negociaciones de paz se retomen el próximo viernes en Pakistán.

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