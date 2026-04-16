Citlalli Hernández asume el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El anuncio fue realizado esta mañana por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

"Nos acompañan hoy Citlalli Hernández y Carolina Rangel. [...] Queríamos informarles que tomamos la decisión de nombrar a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones ", declaró la representante de Morena a nivel nacional.

Conferencia de prensa donde Luisa María Alcalde anuncia la integración de Citlalli Hernández en Morena. X / @LuisaAlcalde

¿Qué funciones desarrollará Citlalli Hernández en Morena?

Luisa María Alcalde declaró que Morena le había planteado a la extitular de la Secretaría de las Mujeres que se uniera a Morena rumbo al proceso electoral "importantísimo" de 2027 como el pilar de las alianzas y los acuerdos entre los partidos que son parte del movimiento de la Cuarta Transformación junto con Morena , como lo han sido el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

"Ustedes saben que en el 2027 viene un proceso importantísima: 17 gobernaturas, se renueva la cámara de diputados, los congresos locales y los municipios de 30 entidades federativas. Esto, para nuestro movimiento, implica todo un proceso en el cual Citlalli tiene mucha experiencia", dijo Luis María en conferencia.

Citlalli Hernández, en palabras de la presidenta de Morena, habría colaborado "desde la trinchera de secretaría general" llevando y dando seguimiento a los acuerdos y las alianzas con los partidos aliados . "El objetivo de Morena [con la llegada de Hernández Mora] es darle seguimiento permanente y también ayudar en todo el proceso interno".

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FF