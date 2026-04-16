El FC Barcelona presentó ese jueves una nueva queja ante la UEFA en contra del arbitraje durante el último partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Champions League disputado contra el Atlético de Madrid, que pasó a Semifinales.

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, calificó el pasado miércoles como una "vergüenza" el arbitraje llevado a cabo por el francés Clément Turpin, particularmente, en la Vuelta, que supuso la eliminación del conjunto blaugrana .

" El arbitraje […], tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza . Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable", señaló Laporta a su llegada al Real Club Tenis de Barcelona-1899.

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El comunicado de Barcelona contra el arbitraje de la Vuelta

En el comunicado emitido esta mañana, Barcelona aseveró que "en ambos partidos de la eliminatoria, se tomaron varias decisiones arbitrales que no se ajustaron a las Reglas del Juego, como consecuencia de una aplicación incorrecta del reglamento y de la falta de intervención adecuada del sistema VAR en incidentes de clara importancia".

Además, aseveró que los errores del arbitraje acumulados habrían afectado directamente en el resultado final de la eliminatoria, "causando un importante perjuicio deportivo y económico al club" .

Con esta queja ante la UEFA, Barcelona solicita, como en la primera queja emitida en el partido de Ida, " la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes ".

Comunicado del FC Barcelona. ESPECIAL

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Los señalamientos puntuales de Barcelona contra el arbitraje

El presidente del club catalán enumeró una a una las acciones que, a su juicio, perjudicaron al Barcelona y le indignaron "como 'culer'".

"Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Kounde podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada", empezó a enumerar sobre la expulsión de Eric García.

"El gol de Ferran Torres era válido, el penalti sobre Dani Olmo era claro, y la acción sobre Fermín, [...] es intolerable. Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible", añadió.

Aunque no se olvidó de felicitar al Atlético de Madrid por su pase a Semifinales, Laporta confirmó que el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, le ha trasladado que el club catalán volverá a hacer "una queja formal" a la UEFA, después de que la primera fuese desestimada por "inadmisible" .

Visiblemente enfadado, Laporta, que tomará posesión del cargo el 1 de julio, calificó de "sinvergüenzas" a todos aquellos que aún sostienen que los árbitros favorecen al Barcelona.

"La verdad es que, si conseguimos ganar esta Liga, sería una competición muy trabajada. Y, sumada a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas. Ahora tenemos que centrarnos en eso. No será fácil, porque no hay nada decidido, pero el equipo está cada vez mejor. De momento, contamos con una ventaja de nueve puntos respecto al segundo y esperamos mantener esta dinámica", concluyó.

Con información de EFE.

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