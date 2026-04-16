NBA regresa a México con duelo entre Pacers y Nuggets

La NBA confirmó que Indiana Pacers y Denver Nuggets se enfrentarán en un juego de temporada regular el próximo 7 de noviembre en la Arena CDMX, como parte del ya consolidado calendario internacional de la liga. El encuentro formará parte de las actividades que la NBA organiza en México, país que se ha convertido en su principal sede fuera de Estados Unidos y Canadá.

Este duelo representará el partido número 35 de la NBA en territorio mexicano desde 1992, cifra que supera la de cualquier otro país fuera de sus mercados base. Además, el evento coincidirá nuevamente con la semana del Día de Muertos, una tradición cultural que será incorporada a la experiencia del juego mediante dinámicas especiales, ambientación temática y una duela intervenida con motivos alusivos a esta festividad.

Un espectáculo con talento de élite

El enfrentamiento reunirá a figuras destacadas de la liga. Por parte de los Nuggets, campeones en 2023, sobresale el tres veces Jugador Más Valioso Nikola Jokić, acompañado por el base All-Star Jamal Murray y el versátil Aaron Gordon. El equipo de Denver disputará así su segundo compromiso oficial en México.

En contraste, los Pacers harán su debut en la capital mexicana con una plantilla encabezada por Tyrese Haliburton, junto al experimentado Pascal Siakam y el pívot Ivica Zubac, consolidando un choque atractivo tanto por su calidad deportiva como por el momento competitivo de ambas franquicias.

Alcance global y experiencia para aficionados

El partido será transmitido en vivo en México a través de ESPN y otras plataformas digitales, con distribución internacional que alcanzará a más de 200 países. Paralelamente, la liga desplegará iniciativas de NBA Cares enfocadas en bienestar, sostenibilidad y desarrollo comunitario, además de clínicas juveniles y actividades para entrenadores dentro del programa Jr. NBA/Jr. WNBA.

El evento contará con el respaldo de múltiples marcas globales y socios locales, reforzando su dimensión comercial y de entretenimiento. En cuanto a la venta de boletos, los interesados podrán acceder a preventas exclusivas a finales de mayo, con distintas fases dirigidas a tarjetahabientes y público general. También estarán disponibles paquetes premium que incluyen experiencias VIP y hospitalidad.

Con este anuncio, la NBA reafirma su estrategia de expansión internacional y la relevancia de México como uno de sus mercados más sólidos, ofreciendo a los aficionados una experiencia que combina deporte de alto nivel con elementos culturales distintivos.

SV