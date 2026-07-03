Adiós a Cabo Verde, la gran revelación del Mundial 2026

No levantó el trofeo ni llegó como favorito, pero sí se ganó el reconocimiento de aficionados y especialistas. La selección de Cabo Verde se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 gracias a su desempeño, su espíritu competitivo y la historia que hay detrás de un equipo que desafió todos los pronósticos.

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Con una población de alrededor de 600 mil habitantes y escasa experiencia en la máxima cita del futbol, el conjunto africano sorprendió al avanzar a la fase de eliminación directa, dejando claro que podía competir de tú a tú con selecciones de mayor tradición.

El equipo caboverdiano debutó en el torneo enfrentándose a uno de los favoritos, España, empatando 0-0, sorprendiendo a todos, nadie esperaba que la selección de un país "desconocido" pudiera contra el equipo español. Su segundo partido fue con Uruguay con quien empató 2-2, y el tercero con Arabia Saudita donde nuevamente volvió a empatar 0-0.

Así fue como logró asegurar el segundo lugar en su grupo en la Fase de Grupos, y obteniendo su pase a octavos de final, donde se enfrentaría a otro de los favoritos y campeón del Mundial 2022, Argentina.

Su momento más memorable fue este viernes 3 de julio, cuando cayó 3-2 ante Argentina en un partido que mantuvo en suspenso a los campeones del mundo hasta el silbatazo final. Lejos de replegarse, Cabo Verde apostó por un juego ofensivo y valiente, una propuesta que le valió el reconocimiento de la prensa internacional y de miles de aficionados.

EFE/A. Boal

Además de sus resultados, el equipo ha despertado simpatía por la identidad de su plantilla. Varios de sus futbolistas nacieron o crecieron en países europeos, pero optaron por representar la tierra de origen de sus familias, fortaleciendo el vínculo con la diáspora caboverdiana y reforzando el sentido de pertenencia de la selección.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, siempre hay un equipo que se roba los reflectores más allá de los favoritos. En esta edición, ese papel lo ha desempeñado Cabo Verde, una selección que, con entrega, personalidad y buen fútbol, demostró que el tamaño de un país no determina su capacidad para competir al más alto nivel y se ganó el cariño de aficionados de todo el mundo.

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KR