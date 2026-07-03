México tiene una cita con la historia

La hora de la verdad llegó para el Tri. Este domingo tiene un escenario casi inmejorable para saldar cuentas que quedan pendientes en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección mexicana, 40 años después de su último Mundial en casa, cuando sellaron su mejor actuación, tiene la oportunidad en el Estadio Ciudad de México de repetir ese hito, superando los octavos de final —que fueron la barrera desde 1994 hasta 2018— días después de acabar con la maldición de no ganar partidos de eliminación, también desde 1986.

Lee también: Reportan posible cambio de horario del México vs Inglaterra

La tarea no será sencilla. Delante estará una de las potencias del futbol internacional que representa el desafío más exigente hasta ahora para México en la justa, con una generación que tiene a cada hombre en las mejores ligas del planeta y pondrá a prueba a los aztecas de todas las maneras posibles en lo táctico, físico y mental dentro del mítico césped del Coloso de Santa Úrsula.

México llega con una fase de grupos perfecta

México llega impulsado por una fase de grupos perfecta, con victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, seguidas del triunfo ante Ecuador en dieciseisavos, convenciendo con orden táctico, solidez y disciplina defensiva con cero goles encajados y embistes peligrosos en territorio enemigo, encontrando el gol en Julián Quiñones y Raúl Jiménez, las asistencias en Roberto Alvarado y presumiéndole al mundo el talento de un joven de 17 años como Gilberto Mora.

Del otro lado, el peso del talento individual juega en contra de México, con figuras como Harry Kane, el máximo anotador de Inglaterra y el héroe de los Tres Leones en múltiples ocasiones en este torneo, con una ofensiva dinámica, capaz de encontrar espacios en campo abierto o construir jugadas por el centro y los costados con futbolistas de experiencia en jugarse todo en partidos de vida o muerte al más alto nivel, y la defensa mexicana tendrá que estar concentrada todo el encuentro, pues cualquier error será letal.

Hay pocos encuentros en Mundiales entre México e Inglaterra

A pesar de que México e Inglaterra han estado en la mayoría de ediciones de la Copa del Mundo (16 y 17, respectivamente), el historial entre las dos naciones dentro de la competencia es mínimo, pero ese partido tiene una coincidencia con el presente. En 1966, con los del país de la rosa jugando en casa, como lo hace México ahora, superó 2-0 a sus visitantes en el segundo partido de la fase de grupos.

La FIFA registra otros ocho partidos amistosos entre ambas escuadras, con cinco victorias inglesas a cambio de dos del Tri y un empate, siendo estos últimos tres resultados en territorio mexicano. Inglaterra también se enfrenta a un desafío rudo en varios aspectos. El talento del plantel también genera expectativas y presión para un equipo que no encuentra el camino hacia la gloria que alcanzaron en su Mundial hace 60 años; constantemente se queda naufragando a la mitad del recorrido y tiene que sobreponerse mentalmente a los fantasmas que los atormentan cada cuatro años, además de a las más de 80 mil personas que jugarán su papel y harán pesar una tribuna que se pintará de verde.

Te puede interesar: Katia Itzel García estará en el Argentina vs Cabo Verde

Físicamente, el partido también representará una lucha constante con sus cuerpos. La altura de la capital del país ha sido un factor con el que otros equipos que jugaron ahí han sufrido y, tras una batalla en la que tuvieron que exigirse de más contra el Congo, la recuperación que logren será clave para resistir, al menos, 90 minutos.

Un partido más separa a México de romper una pared y alcanzar un objetivo pocas veces logrado, pero siempre con la localía y su gente como respaldo, la misma que este año se ha contagiado de la ilusión de ver a su equipo levantarse del suelo qatarí con convicción y tiene el optimismo de superar cualquier desafío, incluso cuando se trata de una campeona del mundo que parte como favorita.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS