Estas serían las posibles razones del cambio de horario del México vs Inglaterra

En las últimas horas, el duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ha generado una mayor expectativa debido al posible ajuste en el horario del encuentro, previsto para disputarse este domingo 5 de julio, así como por los motivos que habrían impulsado esa decisión.

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De acuerdo con información obtenida a través de diversas fuentes, el compromiso, que inicialmente estaba programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México), podría adelantarse a las 12:00 horas del medio día. No obstante, la FIFA aún no ha oficializado el cambio.

Asimismo, trascendió que existirían tres razones principales por las que el máximo organismo del fútbol, en coordinación con las autoridades del país sede, estaría evaluando modificar el horario del partido.

Condiciones climatológicas

Este es el factor que más preocupa a la organización, ya que para el domingo se pronostican tormentas eléctricas, como ocurrió el martes durante el partido entre México y Ecuador, situación que provocó un retraso en el inicio del encuentro.

Bajo ese contexto, la FIFA adelantaría el horario del partido para reducir el riesgo de una suspensión o demora y evitar afectaciones tanto para los futbolistas como para los aficionados.

Horario estelar en Inglaterra

Además del factor climatológico, el cambio también beneficiaría a la propia FIFA y a los aficionados ingleses que siguen el Mundial desde Reino Unido. Con el horario original, el partido comenzaría a la 1:00 de la madrugada en Inglaterra. En cambio, si se disputa al mediodía en México, el silbatazo inicial sería a las 19:00 horas en territorio británico, una franja considerada estelar para eventos deportivos de gran audiencia.

Petición del Gobierno

La tercera razón habría sido una solicitud del gobierno capitalino con el objetivo de regular los festejos que podrían desatarse en caso de una victoria de la Selección Mexicana. Cabe recordar que, tras el triunfo frente a Ecuador, poco más de un millón de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia.

Sin embargo, también se registraron cuatro muertes relacionadas con las celebraciones. Ese último antecedente sería uno de los principales motivos para evitar festejos durante la noche, como ocurrió el martes.

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KR