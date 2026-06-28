Mundial 2026: ¿Qué partidos de los dieciseisavos de final se verán GRATIS por TV abierta en México?

La fase de grupos de la Copa del Mundial 2026 ha llegado a su fin, dando paso a la primera ronda de eliminación directa del torneo. Con el inicio de los dieciseisavos de final, los aficionados al balompié buscan conocer qué partidos se transmitirán gratis por televisión abierta en México. Esta etapa del campeonato reúne a las treinta y dos mejores selecciones del mundo, las cuales competirán sin margen de error para avanzar hacia el ansiado título internacional.

Para esta fase eliminatoria, las cadenas de televisión han confirmado la emisión de diversos encuentros sin costo alguno para el público mexicano.

El compromiso de la Selección Mexicana

Uno de los eventos que genera mayor expectativa en el territorio nacional es el enfrentamiento de la Selección Mexicana. El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional se medirá ante su similar de Ecuador en un duelo de alta exigencia. Este partido está programado para el martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, y tendrá como sede el Estadio Ciudad de México, recinto histórico que albergará a miles de seguidores.

El conjunto ecuatoriano llega a esta instancia tras asegurar su clasificación en los últimos momentos de la fase previa, destacando su sorpresiva victoria frente al combinado de Alemania.

Por su parte, el equipo mexicano buscará aprovechar la condición de local y el apoyo de su afición para superar esta ronda y asegurar su lugar en los octavos de final del certamen mundialista, manteniendo vivas las esperanzas de trascender en la competencia.

Calendario de partidos que transmitirán en TV abierta

Además del juego de México, la programación televisiva incluye una selección de partidos internacionales de alto perfil. La actividad de las transmisiones gratuitas comenzará el lunes 29 de junio con una doble cartelera que promete grandes emociones.

A las 14:30 horas, la selección de Alemania se enfrentará a Paraguay en el Estadio de Boston, abriendo las acciones de la semana en la televisión nacional con un duelo entre europeos y sudamericanos.

Ese mismo lunes, a las 19:00 horas, los Países Bajos jugarán contra la selección de Marruecos en el Estadio Monterrey.

La oferta televisiva continuará el miércoles 1 de julio con el partido entre las selecciones de Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. Este encuentro se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Estadio de San Francisco, donde el equipo anfitrión intentará imponer sus condiciones.

Al día siguiente, el jueves 2 de julio, la escuadra de España se medirá ante Austria a las 13:00 horas, teniendo como escenario principal la ciudad de Los Ángeles.

Para cerrar la semana de transmisiones de los dieciseisavos de final, el viernes 3 de julio se emitirá el juego entre Argentina y Cabo Verde. Las acciones de este enfrentamiento iniciarán a las 16:00 horas desde el Estadio de Miami, donde el conjunto sudamericano parte como favorito.

Con este partido, concluirá la primera etapa de eliminación directa en televisión abierta, definiendo a los equipos que continuarán en la justa deportiva.

Las transmisiones podrán seguirse a través de los canales tradicionales de Televisa y TV Azteca: Canal 5 y Azteca 7.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB