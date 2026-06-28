Ejército Mexicano rescata con vida a niño de 11 años entre los escombros tras terremotos en Venezuela (VIDEO)

Elementos del Ejército Mexicano participaron en el rescate de un menor de 11 años que estuvo atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado tras el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 registrado en Venezuela el miércoles pasado.

A través de sus redes sociales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartió el momento documentado durante las primeras horas de este domingo 28 de junio. En las imágenes puede apreciarse cómo el niño logra ser extraído de los escombros y trasladado en una camilla para recibir atención médica. Entre los equipos de rescate se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los hechos se registraron en la localidad de Caraballeda, en el Estado de La Guaira, considerada la región más afectada por los movimientos telúricos.

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"Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela" , escribió Rodríguez en X.

El video se ha viralizado en redes sociales, donde los usuarios reconocen el desempeño y la valentía de las fuerzas mexicanas.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

México apoya a Venezuela tras terremotos

Con motivo de los sismos registrados el 24 de junio, el Gobierno mexicano trasladó ayuda humanitaria a Venezuela en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

La ayuda inicial consistió en un agrupamiento integrado por 261 efectivos, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados; 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo, y 2.7 toneladas de insumos médicos.

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El sábado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desplegados en ayuda humanitaria en Venezuela, conformaron el agrupamiento “Yumare” para realizar diversas actividades en apoyo de la población afectada en ese país.

"Este agrupamiento ha organizado células de búsqueda y rescate en la localidad de Caraballeda, en el Estado de La Guaira, con el fin de proporcionar atención prehospitalaria y evaluar a los pacientes para su evacuación hacia las instalaciones sanitarias", indicó la dependencia.

En este mensaje difundido en sus medios oficiales, la Defensa reportó que, con el apoyo de los binomios caninos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, se logró localizar y rescatar a una persona con vida y recuperar 20 cuerpos de entre los escombros; de igual forma, se han proporcionado 200 consultas médicas en el área afectada.

Hasta su último informe, las autoridades venezolanas reportaron que la cifra de personas fallecidas por el desastre ascendió a mil 430, mientras que se contabilizan tres mil 238 heridos y tres mil 142 familias damnificadas.

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MB