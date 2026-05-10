Este domingo, la actividad del futbol mexicano continuará con una jornada decisiva que definirá a otros dos semifinalistas del Clausura 2026. La lucha por el título entra en una fase clave y cuatro equipos buscarán mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.

La actividad de los Cuartos de Final comenzó el sábado con dos encuentros que dejaron definidos a los primeros clubes instalados en la antesala de la gran final. Ahora, la emoción se traslada a este domingo, cuando se disputarán los últimos boletos disponibles para completar el cuadro de semifinales de la Liga MX.

En una instancia de eliminación directa, el margen de error es mínimo y cualquier desconcentración puede significar el final del torneo. Los equipos que hoy cierran la serie en casa buscarán aprovechar la localía para sellar su clasificación, mientras que sus rivales deberán mostrar orden, eficacia y precisión táctica si quieren avanzar.

Los aficionados podrán seguir toda la emoción de estos encuentros EN VIVO a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales. Para que no te los pierdas, te compartimos el calendario con horarios y opciones de transmisión.

Partidos hoy domingo 10 de mayo – Liga MX EN VIVO

La jornada dominical comenzará a las 17:00 horas con el duelo entre Pachuca y Toluca, un compromiso que podrá seguirse a través de plataformas de streaming y en el que ambos equipos buscarán imponer condiciones en una serie que promete emociones de principio a fin. Más tarde, a las 19:15 horas, llegará uno de los encuentros más esperados de la jornada con una nueva edición del clásico capitalino entre Pumas y América, partido que contará con transmisión por televisión abierta y plataformas digitales, en un choque que históricamente despierta gran expectativa por la rivalidad entre ambas instituciones y por la importancia deportiva que suele rodear cada uno de sus enfrentamientos.

Pachuca vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX+

Pumas vs América | 19:15 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Resultados y más de la Liga MX

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* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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