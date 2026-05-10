Diego Cocca tras la eliminación: Orgullo por el proceso y dudas con el arbitraje

Con la serenidad que otorga el haber cumplido un ciclo de crecimiento, pero con el sabor agridulce de la eliminación, Diego Martín Cocca compareció ante los medios tras la derrota de Atlas ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. A pesar de quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026, el estratega argentino prefirió poner el foco en el progreso estructural del equipo por encima del resultado adverso.

"Hay que sacar un balance, y realmente ha sido muy positivo. Estoy muy orgulloso de lo que han crecido nuestros jugadores y del trabajo que hemos hecho con el cuerpo técnico", señaló Cocca. El técnico destacó como un logro el haber regresado a los Zorros a la fiesta grande: "Meter al Atlas de vuelta a la liguilla después de tres años y medio realmente es un mérito muy importante. Estamos muy contentos y orgullosos".

Para Cocca, el éxito de este torneo no se mide solo en puntos, sino en la consolidación de la cantera rojinegra, una pieza clave ante el inminente cambio de administración al Grupo PRODI. "Hemos afianzado jugadores; no se trata de que debuten y no jueguen, sino de que se mantengan. Muchos jugaron su primera liguilla y ese crecimiento hará que el futuro depare cosas más grandes", afirmó con convicción.

Sin embargo, el estratega no pudo evitar mostrar su desconcierto ante la labor de Katia García, específicamente por el penal no marcado tras una mano en el área cementera. "Con el tema del penal, la verdad no entiendo cuál es el concepto. En un momento todas las manos eran penal y ahora resulta que si es posición natural, no. No lo entiendo, ya está, son cosas que pasan", lamentó, reconociendo que esa jugada habría sido vital para un equipo al que le costó generar peligro.

Finalmente, Cocca dio mérito al rival, admitiendo que la jerarquía de La Máquina terminó por imponerse: "El partido se dio como sabíamos. Cruz Azul tiene cinco o seis jugadores desequilibrantes que te generan una jugada de gol de cualquier situación". Con este balance, Atlas rompe filas para unas vacaciones que marcarán el inicio de una nueva era institucional.