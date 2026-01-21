La Jornada 7 de la Champions League sigue este miércoles 21 de enero de 2026, con una agenda que incluye partidos atractivos y duelos decisivos en la fase Liga. Los aficionados en México podrán seguir todos los encuentros en vivo, ya sea por televisión de paga o plataformas de streaming, según el partido. Para que no te los pierdas, te compartimos los horarios oficiales y los canales de transmisión.

La actividad del futbol de la UEFA comienza a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, con dos encuentros simultáneos. El primero enfrenta al Galatasaray vs Atlético de Madrid, un choque vital en Estambul que podrá verse por televisión por streaming. A la misma hora, el Qarabag FK recibe al Eintracht Frankfurt, disponible también en plataformas y en televisión de cable.

Para el bloque estelar de las 14:00 horas, la jornada ofrece varias opciones. En Italia, la Juventus se mide al Benfica. En Inglaterra, el Newcastle enfrenta al PSV Eindhoven. A esa misma hora, el Chelsea juega ante Pafos FC, mientras que el FC Bayern se enfrenta a Saint-Gilloise. En otro duelo atractivo, Atalanta recibe al Athletic Club.

La cartelera se completa con dos partidos de alto perfil. El Olympique de Marseille se mide al Liverpool, mientras que el Slavia Praha enfrenta al Barcelona.

Con esta programación, la Champions League ofrece una jornada completa para seguir en vivo, con múltiples opciones de transmisión y partidos determinantes rumbo a la siguiente fase de la competencia.

Partidos de hoy miércoles 21 de enero de 2026 - Champions League EN VIVO

Galatasaray vs Atlético de Madrid | 11:45 | FOX One, FOX |

Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt | 11:45 | HBO Max, TNT |

Juventus vs Benfica | 14:00 | FOX One |

Newcastle vs PSV Eindhoven | 14:00 | HBO Max, Space |

Chelsea vs Pafos FC | 14:00 | HBO Max, TNT |

FC Bayern vs Saint-Gilloise | 14:00 | FOX One |

Atalanta vs Athletic Club | 14:00 | FOX One, FOX |

Olympique de Marseille vs Liverpool | 14:00 | HBO Max |

Slavia Praha vs FC Barcelona | 14:00 | FOX One |

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Potencia europea advierte que su federación definirá posible boicot al Mundial 2026

OF