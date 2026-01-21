Tras conseguir su segunda Copa de África el domingo pasado en Marruecos, el presidente de Senegal, Bassirou-Diomaye Faye, ha recompensado a los jugadores de la selección, conocidos como los "Leones de la Teranga", con un premio de 75 millones de francos CFA (unos 115 mil euros) y la entrega de terrenos a cada uno. Esta victoria ha provocado la euforia en todo el país.

"He entregado a cada ‘león’ presente 75 millones de francos CFA", afirmó el presidente la pasada noche desde el Palacio de la República, al precisar que también recibirán parcelas de mil 500 metros cuadrados en la Petite-Côte (Pequeña Costa, en francés), una popular zona del litoral senegalés al sur de la capital, Dakar.

De acuerdo con información de medios locales, Faye anunció también premios económicos y terrenos inferiores para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Futbol (FSF) y todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa de África, así como un total de 305 millones de francos CFA para el Ministerio de Deportes (cerca de medio millón de euros).

Además, el seleccionador nacional, Pape Thiaw, y el resto del equipo fueron condecorados en un acto solemne con el rango de Comandantes de la Orden Nacional del León , la más alta distinción de Senegal.

El presidente recibió a los jugadores después de que estos desfilaran por las calles de Dakar para presentar su trofeo a miles de ciudadanos, en una ruta que incluyó el barrio Patte d'Oie (Pata de Ganzo), punto neurálgico de la ciudad y habitual lugar de procesiones multitudinarias.

En un autobús descapotable decorado con los colores nacionales -verde, rojo y amarillo-, el capitán del combinado nacional, Sadio Mané, y sus compañeros no se cansaron de celebrar rodeados por el clamor de sus compatriotas, mientras los aficionados cantaban y bailaban al compás de tambores tradicionales.

Los campeones llegaron en la madrugada del pasado lunes a Dakar, donde Faye les dio la bienvenida en el aeropuerto y afirmó que se desempeñaron con "heroísmo" y "jugaron un futbol precioso".

Polémica victoria de Senegal sobre Marruecos

Senegal ganó la Copa de África al vencer a Marruecos por 1-0 en Rabat, la capital marroquí. El partido estuvo cerca de convertirse en un escándalo: en el minuto 95, durante el tiempo añadido, se señaló un penalti a favor de Marruecos, lo que provocó que los jugadores senegaleses, liderados por Thiaw, amenazaran con abandonar el campo en señal de protesta.

Fue Mané el que los convenció para regresar al campo. Brahim Díaz tiró el penalti al estilo Panenka, lo detuvo el meta Edouard Mendy y, en la prórroga, un gol de Pape Gueye le dio el triunfo a los Leones del Teranga.

En un encuentro emocionante que mantuvo a África y a aficionados de todo el mundo en tensión, la Selección de Senegal se alzó con su segundo trofeo continental. Con esta victoria, el conjunto extendió la racha sin gloria de su oponente, que acumula más de medio siglo sin conquistar el título.

