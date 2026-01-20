Senegal fue el ganador en la Final por la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero ante Marruecos, en un partido que se tornó turbio en sus últimos minutos por un penal y la protección de una toalla que marcaron el inicio de un cierre vertiginoso por la victoria.

Pape Gueye, centrocampista de Senegal, anotó en tiempo extra para que los Leones de la Teranga vencieran al anfitrión Marruecos 1-0 en una final caótica, que en un momento vio a los aficionados intentar invadir el campo y a los jugadores visitantes abandonar el campo para protestar por una decisión de penal en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Detalles de la CAN que motivaron las acciones legales de Marruecos

Hubo caos antes del tiempo extra con los jugadores de Senegal abandonando el campo después de que a Marruecos se le otorgara un penal controvertido en el tiempo de descuento, justo después de que al visitante le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo .

El gol de Senegal fue anulado en el segundo minuto del tiempo de descuento por una falta del defensa Abdoulaye Seck, pero las repeticiones mostraron poco contacto con el defensor marroquí Achraf Hakimi, quien cayó antes de que Seck cabeceara el balón al poste.

Luego, Marruecos reclamó un penal por un tirón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz —la estrella del anfitrión y el máximo goleador del torneo con cinco goles— y fue otorgado después de que el árbitro Jean Jacques Ndala revisara las repeticiones .

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores oponentes, con el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, también presente en la refriega, posiblemente en un intento de calmar la situación.

La ira se desbordó entre el grupo organizado de aficionados senegaleses, con muchos saltando entre los fotógrafos e intentando invadir el campo desde detrás de una de las porterías . Al menos uno lanzó una silla al campo. Fueron retenidos principalmente por una larga fila de policías.

También hubo peleas en la tribuna de prensa, posiblemente involucrando a aficionados marroquíes y senegaleses que se hacían pasar por periodistas para obtener acreditación, en medio del caos.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, lideró a su equipo fuera del campo mientras los aficionados marroquíes celebraban la decisión del penal y silbaban las peleas en el campo.

Los jugadores regresaron unos 14 minutos después y Brahim perdió la oportunidad de terminar con la espera de 50 años de Marruecos por el trofeo . Fue silbado por los aficionados marroquíes restantes cuando fue a recoger su medalla de subcampeón.

Una toalla en el campo

Yéhvann Diouf, el arquero suplente de Senegal, pasó largos períodos del turbio enfrentamiento protegiendo las toallas utilizadas por el titular Edouard Mendy de los repetidos intentos de los recogepelotas por arrebatarlas.

Los esfuerzos de Diouf han sido elogiados por los aficionados como casi tan cruciales como el gol de la victoria en tiempo extra anotado por Pape Gueye, que aseguró el segundo título de la CAN para Senegal.

Los arqueros a menudo mantienen toallas cerca para secarse a sí mismos y sus guantes, especialmente en condiciones húmedas como las del domingo en la final en Rabat.

Diouf tuvo un papel crucial en la línea de banda, defendiendo los ataques. En un momento, fue perseguido por los recogepelotas a lo largo de la línea de banda . Algunos videos también lo muestran tumbado en el campo, protegiendo una de las toallas, mientras un joven intenta forcejear con él.

Diouf se tomó la situación con humor, publicando más tarde una foto de él mordiendo su medalla y sosteniendo una toalla, con el pie de foto: "Aquí está (la medalla y la toalla)".

Las acciones legales de Marruecos

La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) dio a conocer a través de sus redes sociales que tomará acciones legales contra la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la Confederación Africana de Futbol (CAF) luego de que Senegal se retiró de la CAN.

Este 19 de enero, la Confederación Africana de Futbol (CAF) condenó en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la CAN, pero no nombró expresamente a la delegación senegalesa .

La CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables .

