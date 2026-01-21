¿Cómo la MLS logró ser la liga de más rápido crecimiento en el mundo?

Resultó llamativo que en la gala del sorteo de la Copa del Mundo 2026, en diciembre del año pasado, en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido que en aquel país deberían modificar el nombre del futbol americano, porque el verdadero "football" no es la NFL, sino que, en realidad, el verdadero futbol es el "soccer". Fue una expresión sugestiva, una frase potente que no se puede relativizar, toda vez que, en Estados Unidos, en términos de popularidad, de arraigo y tradición, el soccer está claramente por debajo de la NFL, o futbol americano, del basquetbol, del beisbol y del hockey sobre hielo.

Mientras aquellas palabras de Trump se convertían en tendencia en X, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprobaba aquella expresión, congraciándola con gestos de beneplácito y complicidad. Aquella resultó una enunciación que no pasaría desapercibida en el discurso del presidente de EU, en la antesala al año en que por primera vez se celebrará el Mundial en tres países, pues en los Estados Unidos el futbol tiene, como mínimo, cuatro deportes que lo superan en lo que refiere a la representación de intereses, y no fue una frase casual o anecdótica. En realidad, vamos a contrastarla con datos que revelan el impulso del futbol en Norteamérica, donde la Major League Soccer está imponiéndose en los Estados Unidos y su proceso de expansión está trascendiendo a nivel global, lo que parece un plan coordinado para propulsar regionalmente al deporte que llevará a Estados Unidos, México y Canadá a una constelación de megaestrellas mundiales como Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal, entre otros.

Por caso, hay datos que validan la pujanza con que están promoviendo el futbol y que sintetizan el emergente poderío de su liga: la MLS es la liga de más rápido crecimiento en el mundo con 20 nuevos clubes en los últimos 20 años. Vale subrayar que la MLS se inauguró en el 1996 con 10 clubes y cumple 30 años en 2026 con 30 clubes, 27 de Estados Unidos y 3 de Canadá.

Para repasar sus orígenes debemos remontarnos a la Copa Mundial de la FIFA de 1994, que organizada por Estados Unidos, sigue siendo el torneo con mayor asistencia de la historia. Esa Copa significó un punto de inflexión y desde allí los organizadores se comprometieron a desarrollar una liga profesional. Tres décadas después, la Copa del 2026 será el primer mundial en Estados Unidos con una liga local instaurada, que hoy cuenta con más de 800 jugadores. La Major League Soccer alberga 26 estadios, 12 de los cuales debutaron en la MLS desde 2017. Un aspecto que crece asombrosamente es la infraestructura de la liga, que avanza a un ritmo galopante: en promedio desde 1996 hasta aquí, han construido casi un estadio nuevo por año. Los últimos 3 son el Miami FreedomPark, que recibirá su primer partido en abril de este año, el nuevo estadio del New York City FC, el Etihad Park en Queens, previsto para 2027, y el recién anunciado estadio de Chicago Fire FC en el centro de la ciudad, pensado para 2028.

Asimismo, vale destacar que 13 de las 16 sedes para la Copa del Mundo son ciudades en donde juega un equipo de la MLS, liga que a su vez aportará cinco estadios como recintos anfitriones para partidos de la cita máxima del futbol: el Gillette Stadium, del New England Revolution, el Mercedes-Benz Stadium del Atlanta United, el Lumen Field del Seattle Sounders FC, el BC Place del Vancouver Whitecaps FC, y el BMO Field del Toronto FC.

Ahora bien, ¿cómo funciona y cuáles son las clave de su progreso? La MLS no tiene ascensos y descensos, pero tiene categorías de "Desarrollo". La MLS Next Pro es el nivel de desarrollo profesional y cuenta con 29 clubes. Le siguen las academias MLS Next y la MLS Go.

La MLS Next Pro celebró su cuarta temporada en 2025 con 29 equipos, 27 afiliados a la MLS y dos independientes, Carolina Core FC y Chattanooga FC. En los próximos años se unirán más clubes afiliados e independientes a la MLS, incluyendo Cleveland, Jacksonville Armada FC, Connecticut United FC, AC Grand Rapids y The Island F.C. En tanto, la membresía para la temporada 2025-26 de MLS Next incluye las 30 academias de la MLS, 244 academias de élite (274 clubes en total), y más de 43 mil jugadores en Estados Unidos y Canadá. Por su parte, desde su lanzamiento en 2023, MLS GO, el eslabón inicial, cuenta con un programa de fomento juvenil en 44 estados como un proyecto basado en la comunidad que brinda una experiencia de futbol inclusiva de alta calidad.

El crecimiento de la MLS es notable y parece ser un proceso asombrosamente edificado, más vinculado a lo estructural que a la fibra identitaria de una nación que no demuestra, culturalmente hablando, lazos estrechos con el futbol. Es que la pasión no se puede forzar, es como el talento, no se adquiere, se nace con ello o no, y luego en todo caso se puede moldear.

Pero si algo está presentado como un negocio redondo, cimentado en proyectos estrictamente profesionales y orientado hacia el entretenimiento cuidando cada detalle, el plan puede funcionar: La MLS ostentó un récord en la temporada 2024, siendo la liga con segunda asistencia mundial más alta entre las ligas top globales, solo superada por la Premier League.

En sintonía con ello, la temporada regular de la MLS 2025 se ubicó como la segunda más alta en asistencia total en la historia de esa liga, con 2 millones de aficionados y un promedio de 21 mil 988 fans asistiendo a cada partido. Y la estrategia contempla expandir su alcance al exterior a través del streaming: tras haber rubricado un acuerdo con Apple, la MLS llega a más de 100 países, con transmisiones muy bien logradas. Y el dato que sigue puede parecer aislado, pero en realidad debemos repensarlo como parte de la estrategia de negocios: no es casualidad que la MLS sea la liga más diversa del mundo en cuanto al número de nacionalidades representadas. Sus más de 800 futbolistas tienen origen en 80 naciones diferentes. Tienen jugadores de 80 nacionalidades y exportan la transmisión de su liga a 100 países.

Si bien desde sus inicios la MLS ha buscado causar impacto a través de fichajes de renombre global, y en su Liga han competido jugadores de relieve mundial, hay un dato realmente novedoso: la edad promedio de los nuevos jugadores que contratan es de 24 años. Es decir, la MLS no solo se nutre de figuras consagradas que están en el epílogo de sus carreras, los famosos vende tickets, sino que realmente apuestan al talento y tienen una visión a futuro. Es verdad que la MLS tiene mucho margen de mejora para generar mayor atracción, pero tienen estructura y recursos para volverse competitivos de verdad: entre los 50 equipos deportivos más valiosos del planeta, 19 son equipos franquicia de la MLS, según reveló un estudio de Sportico con datos a mayo de 2025.

En otro orden, en el ámbito Internacional, la competencia promete para su temporada 2025-2026 ser más atrapante para al mercado mexicano, con su nuevo formato la Leagues Cup garantiza un 93% de partidos entre equipos MLS y Liga MX.

Quien firma este artículo nunca olvidará cuando en su primera visita a Estados Unidos en 2016, con motivo de la cobertura periodística de la Copa América extra, desayunando en una gasolinera de San Clara, en California, buscaba complicidad en algún lugareño para dialogar acerca del debut de aquel entonces de la selección argentina de futbol. Pero aquel intento fue en vano, puesto que absolutamente nadie en aquel local de breakfast tenía conocimiento de que en esa ciudad estaba alojado Leo Messi, el mejor futbolista del mundo en aquel entonces.

Hoy, diez años después, Estados Unidos está a las puertas de ser una de las naciones anfitrionas del Mundial y, para ser honesto, habiendo regresado más aquí en el tiempo al país para cubrir la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, al menos bajo mi experiencia, el interés y el conocimiento por el futbol no han crecido. Cubriendo eventos de futbol he recorrido los Estados Unidos de forma transversal: New York, Miami, Boston, Houston, Atlanta, San Francisco, Chicago, Washington, Pensilvania y Seattle, y aunque puede haber matices, en casos impulsados por comunidades extranjeras, en general el futbol no genera un interés considerable. No está en agenda. No se respira. No marca el ritmo de los días, mucho menos impacta en el humor de las gentes, como sí sucede en Sudamérica en general y en Argentina en particular. Creo que en Estados Unidos aun el futbol es un deporte contracultural, algo que no cala, que no prende, y que están procurando imponer a base de millones invertidos y de una estrategia delineada con un método admirable y cuidadosamente planificada, aparentemente apuntada a que futuras generaciones se interesen en el "football", integrándose al concepto global y popular de ese deporte, para romper estereotipos y estigmas, para derribar barreras culturales. Por dentro, muy por dentro, en las entrañas, está germinando un fenómeno grande, diagramando un trabajo serio en escala. Sin prisa, pero sin pausa. Están en camino a globalizar la MLS, y el crecimiento exponencial de la liga no es casualidad, como no fue casual aquella frase de Donald Trump, enalteciendo al "football" con su nombre global en detrimento del soccer. Como si esa época hubiera quedado atrás. Cómo haciendo un guiño a una estrategia tallada para proyectar el futbol con determinación en un país donde puede parecer impostado, pero innegablemente es de hecho fruto de un trabajo calculado y sostenido que en este año del Mundial encontrará su etapa de mayor impulso, de un proyecto integral de posicionamiento que están haciendo desde hace tiempo y que evidentemente marcha muy bien.

