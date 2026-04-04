El Mallorca venció al Real Madrid con un gol en el minuto 91 y le sepultó las esperanzas de conseguir el título de liga, mientras que logró salir de la zona de descenso.

El cuadro de Álvaro Arbeloa recuperó a Kylian Mbappé en el once mes y medio después y en sus primeras intervenciones ya advirtió a Pablo Maffeo de los problemas que le generaría en su banda.

De hecho, todo el peligro del equipo blanco durante la primera parte nació del costado izquierdo. A los 20 minutos, una triangulación en tres cuartos de campo le dejó solo ante Leo Román, quien también mostró su carta de presentación ante lo que estaba por venir con un pie salvador.

Poco después, un nuevo desajuste del lateral hispanoargentino dejó solo al atacante francés contra el guardameta bermellón, que sacó una mano a media altura que evitó nuevamente el tanto visitante.

Los pupilos de Martín Demichelis no renunciaron a la posesión cuando tenían ocasión, pero también se sintieron cómodos con los envíos en largo a Muriqi y Luvumbo, una dupla novedosa en el conjunto insular que dio buenos resultados.

La primera acción de peligro para los locales fue en un centro envenenado a la cabeza de Muriqi, que despejó equivocadamente Rüdiger y dejó solo a Manu Morlanes en el área pequeña, pero su cabezazo se marchó por encima del larguero. Fue un aviso.

Poco después, en una transición ordenada del Mallorca, un pase de Darder dejó en posición de ventaja a Maffeo, que centró con destino a Muriqi, pero en el camino se topó con Morlanes, que hizo un control preciso para plantarse solo ante Lunin y dar un aliento de esperanza en forma de gol a la afición mallorquinista en su lucha por la salvación.

Morlanes celebra la primera anotación del Mallorca. EFE / Cati Cladera

Arbeloa movió el banquillo, pero no fue suficiente

Apenas tuvo tiempo para reaccionar el Real Madrid antes del descanso y tras el paso por vestuarios poco tiempo tardó el técnico madridista en dar entrada a los pesos pesados que esperaron en el banquillo: Vinicius, Jude Bellingham y Militao, que regresó casi cuatro meses después por lesión.

El movimiento de Mbappé al centro no fue del todo positivo para su equipo porque perdió gran parte de su incidencia en el juego y dio más peso en el partido a un Vinicius que estuvo espeso a la hora de ganar el uno contra uno ante los defensores.

Siguió moviendo el equipo Arbeloa, aunque el Mallorca se colocó bien en el campo rompiendo el rombo que alineó Demichelis de inicio y dando paso a un 4-4-2 con Mateo Joseph y Virgili, ambos suplentes, en los costados para dar apoyo a los laterales en tareas defensivas.

Parecía que el Real Madrid se quedaba sin tiempo, pero a tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario un saque de esquina centrado por Trent encontró libre de marca a Militao, que puso el empate con un gran remate de cabeza.

Pero todavía quedaba la última palabra del 'Pirata'. Muriqi, que afrontó el partido tras el duro golpe de quedarse fuera del Mundial con Kosovo, aprovechó un regalo de Mateo Joseph para batir a Lunin y hacer explotar de alegría a Son Moix.

El gol de la victoria para el Mallorca, anotado por Muriqi. EFE / Cati Cladera

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Posiciones de LaLiga

Con este triunfo, el Mallorca sale de puestos de descenso y se coloca con 31 puntos, dos por encima del Elche, mientras que el Real Madrid sigue a cuatro puntos del Barcelona, que pueden ser siete si el equipo azulgrana vence al Atlético de Madrid.

Ficha técnica:

2 - Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Morlanes (Mateo Joseph, m.70), Samu Costa (David López, m.70), Darder, Pablo Torre (Virgili, m.70); Luvumbo (Antonio Sánchez, m.81), Muriqi.

1 - Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen (Militao, m.59), Carreras; Manuel Ángel (Vinicius, m.59), Tchouameni, Camavinga (Bellingham, m.59), Güler (Pitarch, m.72); Brahim (Mastantuono, m.76), Mbappé.

Goles : 1-0, m.42, Morlanes; 1-1, m.88, Militao; 2-1, m.91, Muriqi.

: 1-0, m.42, Morlanes; 1-1, m.88, Militao; 2-1, m.91, Muriqi. Árbitro : José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a los jugadores locales Leo Román (m.65), Martin Valjent (m.84) y Maffeo (m.94), y a los futbolistas visitantes Dean Huijsen (m.47) y Mastantuono (m.90).

: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a los jugadores locales Leo Román (m.65), Martin Valjent (m.84) y Maffeo (m.94), y a los futbolistas visitantes Dean Huijsen (m.47) y Mastantuono (m.90). Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 23.015 espectadores.

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OB