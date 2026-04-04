Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió un mensaje amenazador en contra de Irán en una publicación compartida por su perfil de Truth Social. Esto es lo que dice:

"¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para conseguir un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? El tiempo se está acabando - 48 horas para que el infierno caiga sobre ellos ¡Gloria a Dios!" se lee en un escueto mensaje que ya cuenta con más de 11 mil "likes" en dicha red social.

La advertencia de Trump llega después de que el mandatario extendiera hace unos días el ultimátum inicial que había dado a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, cerrado prácticamente desde el pasado 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán.

¿Cuándo concluye el plazo que dio Trump a Irán?

El plazo concluye el próximo lunes 6 de abril a las 20:00 horas del tiempo de Washington. En una amenaza anterior, Trump señaló que si Irán no logra un acuerdo o reabre el estrecho de Ormuz, Estados Unidos destruirá sus centrales eléctricas.

Además, este mensaje parece disipar las dudas sobre la posible extensión del plazo de cese en los ataques contra Irán. En conversaciones con medios, Trump fue preguntado si consideraba una renovación del plazo y el mandatario no lo descartó. Aunque este mensaje en Truth Social parece poner un plazo definitivo en el calendario.

Apenas el viernes pasado, Trump publicó el siguiente mensaje: "Con un poco más de tiempo, podríamos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, hacernos con el petróleo y amasar una fortuna ¿Sería una 'mina de oro' para el mundo" escribió.

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¿Se desatará el infierno en Irán?

En la semana, Donald Trump emitió un mensaje a Estados Unidos en referencia a la operación bélica denominada Furia Épica en Irán. En un video grabado y publicado en redes sociales de la Casa Blanca, el mandatario aseguraba que Estados Unidos atacará con fuerza a Irán por las próximas dos o tres semanas.

Con información de EFE

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