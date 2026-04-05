La Jornada 13 del Clausura 2026 comenzó el viernes con los primeros compromisos y avanzó el sábado con la mayor parte de los partidos, lo que permitió perfilar distintos escenarios rumbo a la recta final de la fecha.

La actividad concluye este domingo 5 de abril con el último encuentro del calendario, que servirá para cerrar la jornada y terminar de definir el panorama general en la Liga MX tras un nuevo fin de semana de competencia.

El partido podrá seguirse EN VIVO a través de plataformas digitales, opción que se mantiene como la principal vía para no perder detalle del cierre de la jornada.

Será uno de los más esperados, el encuentro entre Chivas y Pumas, el que baje el telón de la decimotercera fecha del campeonato del futbol mexicano.

Partidos hoy domingo 5 de abril – Liga MX EN VIVO

Chivas vs Pumas | 20:07 | Amazon Prime Video

Resultados y más de la Liga MX

A través de EL INFORMADOR es posible seguir minuto a minuto los resultados de cada jornada, revisar los goles más relevantes, consultar la tabla general conforme se mueve fecha a fecha y conocer los próximos partidos del calendario. Todo en un mismo espacio, pensado para no perder detalle del desarrollo del torneo.

De esta manera, los aficionados tienen a su alcance un seguimiento integral del campeonato, con información oportuna que permite entender cómo evoluciona la Liga MX y qué equipos se perfilan rumbo a la fase final.

También puedes consultar la nota con la gaenda de partidos del día que se publica todos los días, para que, en caso de que desees ver los juegos desde donde te encuentres, conozcas con detalle la plataforma donde se transmitirá, así como los horarios en los que se juega cada encuentro de la liga de tu preferencia.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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