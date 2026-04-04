Las Águilas del América complicaron su pase a la liguilla del torneo Clausura 2026 al empatar 1-1 con los Santos Laguna, último lugar de la tabla general y que jugaron casi media hora con un jugador menos por la expulsión de Kevin Pikon al minuto 78.

En el primer tiempo los equipos se enfrascaron en un juego ríspido y con incidentes donde cada uno perdió a un elementos por lesión: Aldo López por los Santos y Erick "Chiquito" Sánchez por el América.

A pesar de ello, el local tuvo más oportunidades de adelantarse en el marcador; la más clara una que "Chiquito" Sánchez salvó casi en la línea cuanto Rodolfo Cota ya estaba vencido.

América tuvo pocas de peligro. A pesar de tener un poco más tiempo el balón, careció de efectividad ante el marco defendido por Carlos Acevedo.

Para la parte complementaria, el juego cambió y fue de alternancia, con jugadas de cierto peligro en ambas metas.

América fue más incisivo, con llegadas por ambos lados, pero la figura de Acevedo se agigantó a le hora buena e impidió la anotación de las Águilas, a pesar de los esfuerzos de Brian Rodríguez, Zendejas, Kevin Álvarez y Vinicius Lima.

Santos fue más peligroso en el contragolpe con Francisco Villalba y Lucas di Yorio, que alcanzaron a inquietar a la zaga crema y a Cota.

Al minuto 75, Santos se quedó con uno menos por la expulsión de Kevin Pikon tras una artera entrada sobre Rodrigo Duorado, complicando el trámite de juego a su equipo.

Minutos después. Al 79 América se fue al frente del marcador con gol de Alexis Gutiérrez, quien remató de primera un balón que Isaías Violante puso en juego antes de salir por la línea de meta.

Pero poco le duro el gusto a los capitalinos, pues en un contra golpe Vinicius "regaló" el balón a Cristian Dajome en el medio campo quien, sin pensarlo, a la entrada del área grande fusiló a Cota para el empate santista.

América intentó marcar la diferencia ante un Santos que se revolvía con uno menos en su zona defensiva, pero no pudo horadar la meta de Acevedo, decretándose el empate, que le sabe a derrota a los dirigidos por Jardine.

Con este resultado las Águilas quedaron en el sexto lugar de la tabla con 18 puntos, empatadas con Atlas y sólo uno más que los Tigres; los Santos siguen como sotaneros con 9 unidades.