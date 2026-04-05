El domingo 5 de abril de 2026 ofrece una jornada amplia con actividad de futbol en distintas ligas del mundo, destacando la participación de la Liga MX, el futbol europeo y más.Entre los encuentros más atractivos del día se encuentra el duelo entre Chivas y Pumas, además de partidos relevantes en ligas como la Serie A y LaLiga.La agenda incluye actividad desde las primeras horas del día hasta la noche, con opciones en distintas plataformas de transmisión.Para consultar todos los encuentros, revisa el calendario completo de este domingo 5 de abril de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF