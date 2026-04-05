El domingo 5 de abril de 2026 ofrece una jornada amplia con actividad de futbol en distintas ligas del mundo, destacando la participación de la Liga MX, el futbol europeo y más.

Entre los encuentros más atractivos del día se encuentra el duelo entre Chivas y Pumas, además de partidos relevantes en ligas como la Serie A y LaLiga.

La agenda incluye actividad desde las primeras horas del día hasta la noche, con opciones en distintas plataformas de transmisión.

Para consultar todos los encuentros, revisa el calendario completo de este domingo 5 de abril de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Chivas vs Pumas | 20:07 | Amazon Prime Video|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tampico Madero vs Venados | 17:00 | AYM Sports|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs Puebla | 12:00 | ViX Gratis|

Necaxa vs Tijuana | 16:00 | ViX Gratis|

Atlas vs Santos | 17:00 | FOX One, Tubi|

Juárez vs Monterrey | 17:00 | FOX One, Tubi|

Tigres vs Chivas | 18:00 | FOX One, FOX|

Pachuca vs León | 19:00 | FOX One, Tubi|

Mazatlán vs San Luis | 21:06 | FOX One, Tubi|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - La Liga EN VIVO

Getafe vs Athletic Club | 06:00 | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5|

Valencia vs Celta | 08:15 | SKY Sports|

Real Oviedo vs Sevilla | 10:30 | SKY Sports|

Alavés vs Osasuna | 13:00 | SKY Sports|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Cremonese vs Bologna | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN|

Pisa vs Torino | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN|

Inter vs Roma | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Angers vs Lyon | 07:00 | FOX One, FOX|

Lorient vs Paris FC | 09:15 | FOX One|

Metz vs Nantes | 09:15 | FOX One|

Le Havre vs Auxerre | 09:15 | FOX One, Tubi|

Monaco vs Marsella | 12:45 | FOX One, FOX|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Union Berlin vs St. Pauli | 07:30 | SKY Sports|

Eintracht Frankfurt vs Köln | 09:30 | SKY Sports|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - FA Cup EN VIVO

West Ham vs Leeds United | 09:30 | FOX One, FOX|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Volendam vs Feyenoord | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 2|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

Chapecoense vs Vitória | 13:00 | Fanatiz|

Atlético Mineiro vs Athletico Paranaense | 14:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network|

Flamengo vs Santos | 14:30 | Flamengo TV YouTube, Globo Internacional|

Bahía vs Palmeiras | 16:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network|

Corinthians vs Internacional | 16:30 | Fanatiz|

Mirassol vs RB Bragantino | 17:00 | Fanatiz|

Grêmio vs Remo | 17:30 | Fanatiz|

Partidos HOY domingo 5 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Gimnasia LP vs Huracán | 12:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional|

River Plate vs Belgrano | 15:00 | Fanatiz, Disney+ Premium|

Central Córdoba vs Newell's | 17:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional|

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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