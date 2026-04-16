¿Ha servido el play-in en la NBA?

Esta es la sexta edición del formato actual de reclasificación que implementó la NBA en 2021, en el que dos equipos más tienen la oportunidad de estar en la postemporada si logran superar los juegos de eliminación, a costa de quienes finalizaron en séptimo y octavo lugar en la temporada regular basados en su marca de victorias y derrotas.

El uso de esta estructura no resultó indiferente entre los jugadores, y fue criticada por grandes estrellas como LeBron James, Draymond Green o Luka Doncic, en tanto que entre la afición también ha generado opiniones encontradas, con aquellos que encuentran justificación con algunos partidos dramáticos que ha dejado la repesca, y otros que consideran injusta la segunda oportunidad que reciben los equipos que no hicieron méritos suficientes en el año para estar en los primeros ocho lugares.

En los cinco años previos, hemos tenido diez series completas de repechaje, considerando cada conferencia, de las que en solo cuatro veces el séptimo y octavo han conservado sus posiciones, mientras que en dos han terminado intercambiados. En las otras cuatro sí logró colarse un equipo inferior en la tabla, pero solo en una fue el décimo, siendo ese el Heat el año pasado. El séptimo lugar nunca ha quedado fuera de la postemporada.

Este año los 76ers de Filadelfia hicieron valer su condición de favoritos contra Orlando y ratificaron su séptimo lugar, dejando al Magic en la cuerda floja contra los Hornets, que superaron en casa a Miami. En el Oeste, Portland tomó el lugar de Phoenix y los Suns recibirán a los Warriors por la octava plaza, donde de evitar inaugurar la estadística de séptimos lugares eliminados en el play-in.