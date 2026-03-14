Real Madrid gana en La Liga y manda presión al Barcelona

Después de atravesar un bache en La Liga, el Real Madrid se benefició de la inercia del triunfo en Champions League sobre el Manchester City para derrotar 4-1 en casa al Elche, que pelea por no descender, así como para volver a hilar triunfos en la competencia española, algo que no hacían desde hace un mes.Los ilicitanos plantaron cara en la casa blanca y al Real Madrid le costó encontrar la llave para abrir la puerta. Fue hasta el 39’ que Antonio Rüdiger encontró el balón dentro del área después de un rebote y sin pensarlo remató para el primer tanto.A pocos segundos de terminar la primera parte, Fede Valverde ratificó su momento goleador luego de su triplete a mitad de semana con un derechazo desde el medio círculo del área al ángulo y ampliar la ventaja.Con el marcador a favor, el ritmo de juego bajo control y pensando en la Champions, Arbeloa comenzó la gestión de minutos de sus jugadores a la hora de juego, sacando a Vinícius, Tchouaméni, Valverde, Rüdiger y Brahim Díaz. No mucho después cayó el tercer tanto en un centro que cabeceó Dean Huijsen sin marca para el resultado definitivo. El descuento fue un autogol de Manuel Ángel a cinco minutos de finalizar el partido.Arda Güller se llevó las palmas al poner la cereza del pastel con un golazo al 89’, atrapando muy adelantado al guardameta, Matías Dituro y la mandó guardar con un disparo detrás del medio campo.Los merengues llegaron a esta fecha con 63 puntos, a cuatro de distancia del Barcelona por la cima de La Liga y se pusieron, de momento, solo uno por detrás a falta de lo que consigan los catalanes este domingo en casa contra el Sevilla, por lo que siguen al acecho del liderato y mantienen la presión a los blaugranas, a pesar de haber trastabillado en el campeonato con dos derrotas en recientes jornadas que les costaron el liderato.Con diez fechas por disputar, el título parece que estará definido entre Barcelona y Real Madrid, que se ubican al menos a nueve puntos por encima del Atlético de Madrid en tercer puesto con su propia lucha con el Villarreal y la próxima semana habrá Derbi de Madrid.Real Betis, Celta de Vigo y Espanyol están dentro de puestos europeos y el último sitio a la Conference League lo pelean la Real Sociedad, Getafe, Athletic, Osasuna y Girona, con solo una unidad de diferencia.Elche quedó con 26 puntos y a merced del Mallorca en la zona de descenso, que tiene uno menos pero juega este domingo ante el Espanyol y con la victoria podría salir del peligro. El Levante acumula 22 unidades y el Real Oviedo 21 en el fondo de la tabla.SV