Julián Araujo, otro seleccionado lesionado

El lateral derecho mexicano, Julián Araujo no entró en la convocatoria del Celtic para el partido de la Premier League de Escocia contra el Motherwell por molestias musculares , de acuerdo con el técnico, Martin O’Neill.

“Se lesionó durante la semana. Después del partido del domingo sintió una ligera molestia, y al cabo de un rato empezó a sentir rigidez en el muslo. Pensamos que no valía la pena arriesgarlo, así que decidimos darle descanso hoy”, señaló el entrenador.

O’Neill también señaló que espera que esté listo para la próxima semana, aunque no hay una fecha específica marcada en el calendario. Araujo venía de disputar los 180 minutos entre los dos partidos de Cuartos de Final de la Copa de Escocia contra el Rangers los dos últimos domingos, donde su equipo terminó imponiéndose por la vía de los penales y en los días siguientes ya de esta semana resintió los problemas.

El lateral no se había perdido ningún encuentro del campeonato local desde su llegada en enero , disputando los 90 minutos en seis de las diez jornadas de esta competencia y salvo por su primer duelo, son nueve titularidades y acumula 788 minutos dentro del campo en todos los partidos de liga, además de sumar un gol.

La gravedad de la lesión, con las expectativas de Martin O’Neill podrían estimarse como bajas por el tiempo que consideró tener fuera a Araujo y esperaría estar disponible para la siguiente jornada, ante el Dundee United el domingo.

No obstante, su disponibilidad estará en duda para la selección, que tiene los encuentros amistosos ante Portugal y Bélgica el 28 de marzo y 3 de abril, respectivamente y sería una baja más por lesión para Javier Aguirre, que suma casi otra docena de jugadores inhabilitados.

SV