¡Cancelada! La Finalissima España vs Argentina no se llevará a cabo por ESTE motivo

No habrá Finalissima, según lo dio a conocer la UEFA . El duelo entre España, el campeón de la UEFA EURO 2024, y Argentina, el máximo representante de la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) 2024, ha sido cancelado.

La Finalissima, que tendría su sede en Lusail, Qatar, el próximo 27 de marzo, ha sido cancelada debido a que no existió un acuerdo entre la UEFA y las Federaciones de España y Argentina sobre la fecha del partido y la sede .

El anuncio que sacude al futbol

Según informó este domingo la UEFA, no se logró consensuar ninguna de las soluciones que se barajaron una vez que el organismo europeo y las autoridades de Qatar constataran la imposibilidad de que el partido se pudiera jugar en el en el estadio que albergó la Final de la Copa Mundial 2022, a causa del conflicto bélico que afecta a Oriente Medio .

UEFA anuncia la cancelación OFICIAL de la Finalissima. X / @UEFA

La UEFA subraya que exploró "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación de Futbol Argentino (AFA)" .

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Las alternativas rechazadas

La primera era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha prevista, con un reparto al 50 % de los aficionados, pero Argentina se negó , según el máximo organismo del futbol europeo.

La segunda opción era que la Finalissima se celebrara a doble partido, con la ida en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y la vuelta en Buenos Aires en una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028.

La UEFA ofreció igualmente una distribución de hinchas al 50 % para el partido en Madrid, pero esta opción también fue rechazada .

El siguiente paso fue solicitar a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo o en la fecha alternativa del 30 de marzo, pero la AFA volvió a negarse .

Argentina presentó una contrapropuesta para que el partido se aplazara después del Mundial 2026 de este verano, pero, "dado que España no dispone de fechas disponibles", esa posibilidad tuvo que descartarse, según la UEFA.

El siguiente movimiento de la AFA fue expresar su disponibilidad de jugar "exclusivamente" el 31 de marzo, "una fecha que resultó inviable", añaden las fuentes.

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No habrá Finalissima

La UEFA expresa su agradecimiento al Real Madrid, al comité organizador y a las autoridades de Catar por "su apoyo y cooperación en el intento de organizar" el encuentro intercontinental.

Según el organismo que dirige Aleksander Ceferin, en el caso del Real Madrid, "sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto".

También agradece a la Federación Española de Futbol su "flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso".

La UEFA asume que a pesar de "las comprensibles dificultades" para reubicar el encuentro con tan poca antelación, su determinación era que se hubiera podido celebrar al ser un evento que se introdujo como "parte de la estrecha colaboración" entre la UEFA y la CONMEBOL.

La Finalissima reúne a los campeones de Europa y Sudamérica y su primera edición la ganó Argentina en 2022, el mismo año en que ganó el Mundial, tras derrotar a Italia por 3-0 en el estadio de Wembley, en Londres.

La UEFA también lamenta que el partido no se pudiera disputar en Qatar, del que subraya que es "un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia" .

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FF