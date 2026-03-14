Los Grandes Premios de Fórmula 1 previstos en Baréin y Arabia Saudita fueron suspendidos a causa del conflicto armado que afecta actualmente a Oriente Medio, informó este domingo la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La organización señaló en un comunicado que la decisión se tomó después de realizar una evaluación exhaustiva de la situación de seguridad en la región , lo que llevó a descartar la realización de ambas competencias durante el mes de abril.

El calendario contemplaba que las actividades del fin de semana —prácticas, clasificación y carrera— se disputaran del 10 al 12 de abril en Baréin y del 17 al 19 de abril en Arabia Saudita.

Sin embargo, los constantes ataques atribuidos a Irán contra estos países del Golfo desde finales de febrero obligaron a cancelar los eventos. La FIA también confirmó que estas dos fechas no serán reemplazadas por otros Grandes Premios dentro del campeonato .

SV