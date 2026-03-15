En menos de 100 días, iniciará la Copa Mundial 2026 de la FIFA que contempla desarrollarse en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. Debido a la magnitud internacional del evento, se prevé que en los países anfitriones aumente el turismo, lo que, por desgracia, también abre la puerta a la delincuencia .

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, junto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informaron que ciberdelincuentes estarán aprovechando el interés por el torneo para difundir ofertas falsas en internet, por lo que llamó a la prevención .

La operación de las plataformas fraudulentas

De acuerdo con las autoridades, los engaños suelen aparecer en motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería. En muchos casos se trata de sitios web clonados que simulan ser agencias de viaje o portales vinculados con el Mundial, donde se promocionan paquetes "todo incluido" que supuestamente contemplan boletos, hospedaje y transporte.

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Las páginas fraudulentas replican logotipos, diseños y textos similares a los oficiales, lo que genera una apariencia de legitimidad . Además, los estafadores utilizan perfiles falsos para hacerse pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales.

A través de estas cuentas envían cotizaciones, contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Posteriormente, presionan a las víctimas para que realicen pagos inmediatos con el argumento de asegurar lugares o beneficios exclusivos . En algunos casos solicitan transferencias a cuentas personales o pagos mediante criptomonedas, lo que dificulta rastrear el dinero.

Las recomendaciones de las autoridades

Las autoridades recomendaron adquirir boletos y paquetes únicamente en los canales oficiales, como el portal de venta de entradas de la FIFA, además de verificar que los sitios web cuenten con dominios auténticos y certificados de seguridad.

También sugirieron desconfiar de ofertas con precios bajos o que exijan pagos urgentes, evitar transferencias a cuentas personales, no pagar en efectivo o con criptomonedas y no compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

En caso de detectar páginas sospechosas, intentos de fraude o cargos indebidos, pidieron reportarlos a las autoridades . En la capital del país, la Policía Cibernética brinda atención permanente a través de la aplicación Mi Policía, redes sociales institucionales, correo electrónico y una línea telefónica especializada.

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