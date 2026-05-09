Real Madrid despeja dudas y aclara qué hará con Tchouaméni y Valverde

El día de ayer, el Real Madrid anunció que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Fede Valverde y al francés Aurelien Tchouaméni, por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Con ello, el club blanco indicó que concluye de esta manera "los procedimientos internos correspondientes". Según explicó la entidad en un comunicado, "tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario" a ambos jugadores, estos comparecieron este viernes ante el instructor del expediente y en su comparecencia "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

Por otra parte, de manera individual, Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni utilizaron sus redes sociales para pedir disculpas respecto a lo sucedido. El capitán uruguayo del club blanco fue el primero en hacerlo: "tuve un incidente con un compañero a raíz de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande” expresó en una publicación de Instagram. Posteriormente, el mediocampista francés calificó de "inaceptable" el incidente y reconoció que "no es digno del Real Madrid". Cabe destacar que ambos aceptaron la sanción impuesta por el club.

Por otro lado, Tchouaméni será parte de la convocatoria para enfrentar al Barcelona y podría tener minutos desde el inicio, si así lo considera Álvaro Arbeloa. Caso contrario para Valverde, quien, según se informó, sufrió un traumatismo craneoencefálico derivado del suceso y estará fuera para disputar El Clásico de La Liga española.

El día de hoy, el entrenador del Real Madrid defendió a sus jugadores de este y los recientes escándalos que se han rumoreado en el interior de la “casa blanca”. Entre ellos destacan otros posibles incidentes entre jugadores, así como ciertos desacatos y confrontaciones de los futbolistas al propio Álvaro Arbeloa.

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Bajo este contexto, el Real Madrid enfrenta al Barcelona el día de mañana en el Camp Nou con la consigna de evitar que el conjunto culé los venza y les celebre el segundo título de liga consecutivo.

Con información de EFE

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