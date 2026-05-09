El ambiente en las calles ya respira futbol. A unas cuantas semanas de la gran inauguración del Mundial 2026, los aficionados en Guadalajara y en todo el país viven al máximo la fiebre de las estampas del álbum Panini.

Sin embargo, pocos recuerdan que esta obsesión tiene relación con México. Fue precisamente durante la Copa del Mundo de México 1970 cuando la historia del coleccionismo deportivo cambió para siempre.

De acuerdo con la información oficial de la Tienda Panini, fue en ese histórico torneo donde se imprimió y comercializó el primer álbum oficial avalado por la FIFA.

Los hermanos italianos fundadores de la editorial decidieron apostar por un formato innovador. Querían que los aficionados pudieran llevar a figuras legendarias en el bolsillo y conocer los rostros de todos los equipos.

Esa primera edición se ha convertido en una auténtica reliquia. Hoy en día, los coleccionistas de todo el mundo buscan aquellas primeras estampas, pagando sumas importantes por ellas en subastas.

La evolución: De 1970 al Mundial 2026

El regreso de la Copa del Mundo a territorio mexicano también parece marcar el cierre de una era con un simbolismo especial. La histórica relación entre México, la FIFA y la emblemática editorial italiana Panini adquiere hoy un nuevo significado, luego de que recientemente se confirmara que el organismo rector del futbol mundial firmó un acuerdo de licencia exclusivo a largo plazo con Fanatics, compañía que, a través de su marca Topps, será la encargada de producir estampas, calcomanías y artículos coleccionables oficiales de la Copa del Mundo y otros torneos organizados por la FIFA.

Los aficionados viven al máximo la fiebre de las estampas del álbum Panini, a días de que arranque la justa de 2026. AFP / ARCHIVO

Este nuevo acuerdo entrará en vigor en 2031, por lo que el Mundial de 2030 apunta a convertirse en la última edición del tradicional álbum Panini. Bajo ese panorama, la Copa del Mundo de 2026, que tendrá a México como uno de sus países anfitriones, será una de las últimas oportunidades para que los aficionados vivan la experiencia de coleccionar y completar el icónico álbum mundialista de la editorial italiana, de acuerdo con información publicada por The Athletic.

El medio estadounidense también reportó que Panini evaluó la posibilidad de vender la compañía en 2025, una información revelada inicialmente en diciembre del año pasado; sin embargo, desde entonces no se han dado a conocer actualizaciones oficiales sobre dicho proceso.

La historia de Panini con los Mundiales tuvo un punto de inflexión precisamente en México. Fue en 1970 cuando la editorial italiana se asoció con la FIFA para lanzar el primer álbum oficial de una Copa del Mundo, correspondiente a México 70. Aquella edición incluyó a figuras legendarias como Pelé y Franz Beckenbauer, además de consolidar una tradición que trascendió generaciones y fronteras: el intercambio de estampitas, para completar cada colección.

Con el paso de los años, Panini fue evolucionando para mantenerse vigente entre nuevas generaciones. Durante las décadas de 1970 y 1980 mejoró la calidad de impresión y diversificó sus diseños; para Francia 1998 comenzó su incursión en la era digital con códigos promocionales en línea; y entre 2010 y 2022 integró herramientas como realidad aumentada, aplicaciones móviles y versiones digitales del álbum. Ahora, con el cambio de licencia a Topps a partir de 2031, todo indica que el Mundial de 2030 marcará el cierre de una de las alianzas más emblemáticas en la historia del coleccionismo deportivo.

La nostalgia como motor del presente

El ritual de abrir un sobre de estampas se ha mantenido intacto por más de cinco décadas. El sonido del papel al rasgarse sigue acelerando el pulso de chicos y grandes por igual.

Con el paso de los años, Panini fue evolucionando para mantenerse vigente entre nuevas generaciones. AFP / ARCHIVO

Padres e hijos comparten hoy la misma ansiedad por encontrar a la figura de la Selección Mexicana o al astro internacional del momento que les falta para completar la página.

Tener el Mundial de regreso en Norteamérica es un regalo invaluable para la memoria colectiva. Es la oportunidad perfecta para revivir la magia que comenzó en México 1970, pero que podría llegar a su fin muy pronto.

Al final del día, un álbum lleno no es solo un simple libro de estampas. Es una enciclopedia visual que demuestra, torneo a torneo, que el futbol es mucho más que un juego de 90 minutos.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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