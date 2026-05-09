Chivas buscará una razón más para festejar 120 años de historia este sábado 9 de mayo, cuando el conjunto rojiblanco salte a la cancha en busca de darle la vuelta al marcador contra Tigres en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla, para la que tendrá casa llena.

En sus cuentas de redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer que las entradas para el compromiso en el Estadio AKRON están agotadas, por lo que se esperan más de 46 mil aficionados listos para alentar al equipo, que está abajo en la eliminatoria 3-1, después de caer el sábado pasado en casa de los Universitarios.

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El Rebaño apuesta por su fortaleza como local

El torneo récord del Rebaño Sagrado, el buen paso en la era de Gabriel Milito y la ausencia de los seleccionados nacionales parecen ser los detonantes para que la afición del Guadalajara esté motivada, ilusionada y quiera jugar un papel importante en busca de la clasificación a lo que podría ser la primera Semifinal del equipo desde el Clausura 2024, a pesar de un escenario que luce complicado, en el que los tapatíos necesitan ganar por al menos dos goles para acceder a la siguiente ronda.

El Rebaño ha construido una fortaleza este torneo en Guadalajara, donde consiguió 20 de 24 puntos posibles en casa y no perdió un solo compromiso en el torneo jugando en la Perla Tapatía, además de que recibió únicamente tres goles en el AKRON, cifras que lo colocan como uno de los mejores locales del campeonato, y ese factor, junto a la afición, será determinante para lograr la remontada.

¿A qué hora es el partido Chivas vs Tigres?

Chivas y Tigres se medirán en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX, en punto de las 19:07 horas.

El escenario para las semifinales del Clausura 2026 es claro: tras el 3-1 sufrido en la ida, Chivas necesita ganar por una diferencia de dos o más goles. Cualquier victoria por ese margen (2-0, 3-1, etc.) les otorgaría el boleto a la siguiente ronda, gracias a su mejor posición en la Tabla General.

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