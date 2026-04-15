En una noche de angustia pura en el Lumen Field, los Tigres de la UANL sellaron su boleto a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Pese a caer 3-1 ante el Seattle Sounders, el conjunto regiomontano logró avanzar gracias al criterio del gol de visitante, dejando un marcador global de 3-3 que castigó la falta de contundencia estadounidense y premió el colmillo felino.

El partido fue un calvario para los dirigidos por Guido Pizarro. Apenas al minuto 11, Albert Rusnák encendió las alarmas con el 1-0 tras una revisión en el VAR. Sin embargo, al 31', el defensor Joaquim apareció como un bálsamo para la causa universitaria, conectando un remate que puso el 1-1 parcial; un gol que, a la postre, valdría oro puro.

La pesadilla de los felinos se intensificó en el complemento. Daniel Musovski devolvió la ventaja a Seattle al 48' y, cerca del final, al 82', nuevamente Rusnák puso el 3-1 que dejó a los Sounders a solo un tanto de la hazaña. Tigres, con Ángel Correa liderando una resistencia desesperada y Nahuel Guzmán con actuación decisiva bajo los tres palos, aguantó los embates finales con el rosario en la mano.

Con este resultado, Tigres se une al Toluca como los representantes de la Liga MX en la antesala de la final. Su próximo rival será el Nashville SC, que dio la sorpresa al eliminar al América. Así, las Semifinales presentarán un duelo directo por la supremacía del área: México contra Estados Unidos; Liga MX contra MLS.

