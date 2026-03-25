Rayados separa a Anthony Martial del plantel por presunta indisciplina

La directiva del Monterrey atraviesa una crisis interna tras reportarse la separación de su fichaje estelar, Anthony Martial, del primer equipo. Según información difundida desde la Sultana del Norte, la determinación fue tomada por el cuerpo técnico encabezado por Nico Sánchez , luego de un incidente ocurrido durante el reciente encuentro frente a las Chivas del Guadalajara.

De acuerdo con los reportes, el delantero francés se habría negado a entrar de cambio en la recta final del partido, desafiando las instrucciones del estratega. Esta actitud fue catalogada como una falta de respeto al grupo y a la institución, derivando en su exclusión inmediata de los entrenamientos grupales hasta nuevo aviso.

Pobre rendimiento

La situación de Martial en la Liga MX ha sido objeto de críticas constantes desde su llegada . El exjugador del Manchester United no ha logrado adaptarse al futbol mexicano, acumulando estadísticas que preocupan a la afición regiomontana:

Partidos jugados: 20 encuentros.

Goles anotados: 1 anotación.

Situación actual: Entrenamiento por separado y posible rescisión de contrato.

SV