La Fórmula 1 aterriza en el emblemático Circuito de Suzuka para la tercera cita del Mundial 2026, consolidándose como una de las pruebas de fuego para el nuevo reglamento técnico. Tras las dos primeras rondas dominadas por Mercedes, con victorias de George Russell y el joven debutante Kimi Antonelli, la parrilla llega a Japón en medio de un clima de incertidumbre técnica y política .

A diferencia de temporadas pasadas, donde el GP de Japón solía disputarse en el otoño boreal, su ubicación en marzo por segundo año consecutivo presenta temperaturas más bajas (cercanas a los 18°C), lo que altera radicalmente el comportamiento de los neumáticos en las curvas de alta energía lateral.

La gran novedad para este fin de semana es la implementación de la aerodinámica activa en dos zonas específicas: la recta principal y, por primera vez, en el tramo previo a la legendaria curva 130R. Los equipos, como Aston Martin y el debutante Cadillac, han traído actualizaciones en sus difusores y espejos para mitigar las vibraciones críticas que han reportado los motores Honda en las primeras carreras.

Controversias en el paddock

El inicio de 2026 no ha estado exento de polémica. Max Verstappen ha liderado las críticas contra el nuevo reglamento , calificando a los monoplazas como "Fórmula E con esteroides" debido a la extrema dependencia de la gestión de energía. Los pilotos se quejan de que la complejidad de los volantes y la necesidad de regenerar batería les impide concentrarse plenamente en el pilotaje puro.

Además, existe una tensión latente entre la FIA y los equipos por el peso mínimo de los autos. Muchos monoplazas han superado el límite de 768 kg, lo que ha generado una carrera desesperada por "desnudar" la pintura de los coches para ahorrar gramos, afectando la identidad visual de algunas escuderías.

Diseños especiales y retos de pista

Suzuka es el único trazado en forma de "ocho" del calendario, lo que exige un equilibrio aerodinámico perfecto . El mayor reto reside en el primer sector: las “Eses”, donde un error de trazada en la entrada arruina toda la secuencia.

Para esta edición, Racing Bulls (RB) ha presentado una decoración especial inspirada en la cultura del tuning japonés y el "Tokyo Drift", con caligrafía tradicional de Bisen Aoyagi. Pilotos como Lando Norris y Oscar Piastri también estrenarán cascos con motivos de olas y arte local, celebrando la estrecha relación de McLaren con el público nipón.

Horarios GP de Japón (Tiempo del Centro de México)

Práctica 1 (FP1) | Jueves 26 de marzo | 20:30 horas

Práctica 2 (FP2) | Viernes 27 de marzo | 00:00 horas

Práctica 3 (FP3) | Viernes 27 de marzo | 20:30 horas

Clasificación | Sábado 28 de marzo | 00:00 horas

Carrera | Sábado 28 de marzo | 23:00 horas

SV