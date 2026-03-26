Dónde ver EN VIVO Italia vs Irlanda del Norte por el repechaje al Mundial 2026

La Selección de Italia enfrenta hoy a Irlanda del Norte el primer juego de la repesca de la UEFA rumbo al Mundial 2026. De vencer, pasaría a la final de la llave contra el ganador de Gales vs. Bosnia y Herzegovina; si pierde acumularía tres Copas del Mundo sin participar, pues fue justo en esta instancia que quedó fuera en las eliminatorias para Rusia 2018 y Qatar 2022.

La pesadilla italiana sigue muy presente en el vestuario. Es un partido mucho más complejo para la Azzurra por lo mental que por lo deportivo. Porque Italia es clara favorita ante los norirlandeses en lo futbolístico. Donnarumma, Bastoni, Tonali o Barella son jugadores de primer nivel. Pero la presión de un vestuario que siente el miedo a volver a fallar puede jugar una mala pasada.

Es casi un partido de Italia contra sí misma. El recuerdo de las repescas ante Suecia para el Mundial de Rusia 2018 y ante Macedonia del Norte para el Mundial de Qatar 2022, ambas perdidas, está muy vivo en una selección con cuatro Copas del Mundo en su palmarés. Ni siquiera el haber ganado la Eurocopa en 2021 significó un refuerzo de confianza.

La realidad es que Italia merece estar en la repesca. Porque dejó dudas durante su fase de clasificación. Y porque fue inferior a Noruega, clasificada como primera en su grupo.

El arribo de Gennaro Gattuso, que debutó como seleccionador en octubre de 2025, ha devuelto algo de empaque y competitividad a Italia. Son 5 victorias en 6 partidos. Solo una derrota, ante Noruega (1-4).

En frente, Italia tiene a una selección, la de Irlanda del Norte, que no juega un Mundial desde 1986. Es claramente la gran favorita para pasar a la final de esta repesca, donde podría encontrarse con Gales o Bosnia y Herzegovina. El objetivo pasa por no dejarse llevar por los fantasmas de un pasado muy reciente, por el dolor de una herida todavía abierta, y hacer buena la ventaja que otorga jugar en casa.

Jugadores de Italia en entrenamiento para su juego contra Irlanda del Norte. Los norirlandeses dejaron fuera del Mundial Suecia 1958 a los italianos. EFE/M. Maraviglia

Las cuatro veces que Italia no fue a la Copa del Mundo

Italia se juega ante Irlanda del Norte la Semifinal de la repesca para el Mundial 2026, un partido decisivo que puede suponer la quinta vez que la Azzurra no juegue la Copa del Mundo, cita que se ha perdido en 1930, en 1958, en 2018 y en 2022.

No acudió al primer Mundial de la historia, organizado por Uruguay en 1930, debido a la complejidad del viaje transoceánico y a su reticencia a disputar un torneo en Sudamérica cuando existió la posibilidad de jugarlo precisamente en Italia.

Hubo que esperar hasta 1958 para ver un Mundial, de nuevo, sin Italia. Esta vez, por no clasificarse. Una historia que curiosamente involucra a Irlanda del Norte, su próximo rival, quien le privó por primera vez en el campo de su participación mundialista.

En 2017 llegó la primera gran sorpresa. Italia perdió la repesca contra Suecia. Un gol encajado en la ida de la eliminatoria fue suficiente. Incapaz de remontar en San Siro, duelo que finalizó con empate sin goles, quedando eliminada en uno de las grandes sorpresas del futbol moderno.

Ganó la Eurocopa de 2021, pero fracasó de nuevo en 2022. Otra vez una repesca. Macedonia del Norte en semifinales, con el nuevo formato a un solo partido. Lo jugó en casa y pasó de nuevo lo impensable. Gol en el 93 de los macedonios (0-1). Fuera del Mundial, con la gravedad que supone ser el segundo consecutivo.

Con información de EFE

¿Dónde ver el repechaje de la UEFA?

Italia vs. Irlanda del Norte

Hora: 13:45

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

Ucrania vs. Suecia

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Polonia vs. Albania

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Eslovaquia vs. Kosovo

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

Turquía vs. Rumania

Hora: 11:00

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

República Checa vs. Irlanda

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Dinamarca vs. Macedonia del Norte