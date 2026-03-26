Polonia vs. Albania EN VIVO: Horario, alineaciones y dónde ver el repechaje al Mundial 2026

Polonia y Albania se preparan para protagonizar uno de los duelos más atractivos y equilibrados de las repescas europeas rumbo al Mundial 2026.

Ambos equipos llegan a esta instancia tras finalizar en la segunda posición de sus respectivos grupos de clasificación, lo que refleja su competitividad y consistencia a lo largo del proceso. Polonia quedó por detrás de Países Bajos, mientras que Albania sorprendió al terminar solo por debajo de Inglaterra, consolidándose como una de las selecciones revelación.

El conjunto polaco depositará gran parte de sus esperanzas en su capitán y máxima figura, Robert Lewandowski. A sus 37 años, el experimentado delantero es consciente de que esta podría ser su última oportunidad de disputar un Mundial, lo que añade un componente emocional importante a su rendimiento. Su liderazgo y capacidad goleadora serán clave para inclinar la balanza a favor de su equipo en un enfrentamiento que se anticipa muy cerrado.

Por su parte, Albania llega con confianza y un crecimiento notable bajo la dirección de su entrenador, Sylvinho. El equipo ha demostrado solidez y carácter, perdiendo solo dos de sus últimos diez encuentros, ambos frente a Inglaterra. Este rendimiento ha reforzado su reputación como un rival incómodo, ordenado y capaz de competir al más alto nivel.

Aunque Polonia contará con la ventaja de jugar en casa, en Varsovia, no puede confiarse. Albania ha demostrado ser un conjunto peligroso, disciplinado y con ambición. Todo apunta a un partido intenso, donde los detalles marcarán la diferencia y cualquiera de los dos podría dar el paso decisivo hacia el Mundial.

Posibles alineaciones

Polonia

Bartlomiej Drągowski; Matty Cash, Przemyslaw Wisniewski, Tomasz Kedziora, Jakub Kiwior, Bartosz Slisz; Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Michal Skóraś, Jakub Kamiński; Robert Lewandowski.

DT: Jan Urban.

Albania

Thomas Strakosha; Elseid Hysaj, Arlind Ajeti, Berat Djimsiti, Mario Mitaj; Qazim Laci, Kristjan Asllani, Juljan Shehu; Armando Broja, Myrto Uzuni y Arbër Hoxha.

DT: Sylvinho.

¿Dónde ver el repechaje de la UEFA?

REPECHAJE UEFA B

Polonia vs. Albania

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Ucrania vs. Suecia

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

REPECHAJE UEFA A

Italia vs. Irlanda del Norte

Hora: 13:45

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

REPECHAJE UEFA C

Eslovaquia vs. Kosovo

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

Turquía vs. Rumania

Hora: 11:00

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

REPECHAJE UEFA D

República Checa vs. Irlanda

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Dinamarca vs. Macedonia del Norte