Dinamarca vs. Macedonia del Norte: Fecha, hora y canales de TV para el repechaje UEFA

La selección de Dinamarca afronta un momento decisivo en su camino hacia el Mundial 2026, marcado por la presión y las dudas tras una fase de clasificación que dejó más preguntas que certezas.

El conjunto dirigido por Brian Riemer tuvo en sus manos la posibilidad de asegurar su boleto directo desde el Grupo C, pero dejó escapar esa oportunidad al sumar apenas un punto en sus dos últimos compromisos.

Ahora, el escenario es distinto y mucho más exigente. La repesca no ofrece margen de error, y Dinamarca está obligada a responder a la altura de las expectativas. El primer reto será en casa, en Copenhague, donde el respaldo de su afición y la calidad de su plantel deberían inclinar la balanza a su favor. Jugadores de la talla de Christian Eriksen, Rasmus Højlund y Mikkel Damsgaard representan una base ofensiva capaz de marcar diferencias en un partido de alta tensión.

Macedonia del Norte aparece como un rival peligroso y con antecedentes que invitan a no subestimarlo. Su histórica victoria ante Italia en la repesca rumbo al Mundial de 2022 es una prueba contundente de su capacidad para competir y eliminar a selecciones teóricamente superiores. Con disciplina táctica y confianza en su propuesta, los macedonios llegan con la intención de repetir la hazaña.

El duelo promete ser más equilibrado de lo que el papel sugiere. Aunque Dinamarca parte como favorita, su momento actual deja espacio para la incertidumbre, mientras que Macedonia del Norte encuentra en ese contexto una oportunidad ideal para sorprender y avanzar.

¿Dónde ver el repechaje de la UEFA?

REPECHAJE UEFA D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Hora: 13:45 horas.

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

República Checa vs. Irlanda

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

REPECHAJE UEFA A

Italia vs. Irlanda del Norte

Hora: 13:45

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

REPECHAJE UEFA B

Polonia vs. Albania

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Ucrania vs. Suecia

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

REPECHAJE UEFA C

Eslovaquia vs. Kosovo

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

Turquía vs. Rumania