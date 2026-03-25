Atlas y Jugamos x Jalisco rehabilitan la Unidad Deportiva 'Santiago Camarena'

Este martes, Atlas reafirmó su compromiso social mediante la reinauguración de la cancha de fútbol 7 en la Unidad Deportiva 38 "Santiago Camarena". A través de la fundación Ganar Sirviendo y su plataforma Valor Rojinegro, el club concretó esta obra bajo el programa Jugamos x Jalisco, en una colaboración estratégica con Fundación Vinte, el Gobierno de Guadalajara y COMUDE.

La jornada destacó por la participación directa de los planteles varonil y femenil. Jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos se sumaron a los trabajos de pintura e intervención física del espacio, conviviendo con familias y niños de la zona aledaña al Estadio Jalisco . Esta iniciativa, financiada en parte por la taquilla del pasado Clásico Tapatío, busca reconstruir el tejido social y fomentar la actividad física en una instalación que beneficia a miles de usuarios semanalmente.

Aníbal Fájer Alonso, Presidente de Atlas FC, resaltó la importancia de que los deportistas se involucren personalmente en estas causas. “Es un orgullo ver a los equipos dedicando su tiempo; esa es la manera de demostrar lo que significa Ganar Sirviendo”, señaló el directivo, quien también expresó su deseo de que estos espacios inspiren a futuras promesas del club.

El proyecto contó con el respaldo de aliados como Berel, Surtek, Aga y Electrolit, quienes aportaron recursos económicos y en especie. Tras el corte de listón y una fotografía grupal, la cancha quedó oficialmente abierta, consolidando la evolución de Jugamos x Jalisco hacia la recuperación de espacios públicos. Este esfuerzo conjunto entre autoridades municipales y la iniciativa privada posiciona al fútbol como una herramienta de transformación comunitaria en el estado .

SV